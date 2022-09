Mercado de trabalho: saiba como o francês pode turbinar a sua carreira

Falar uma língua estrangeira é fundamental para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. O francês é um dos países que mais têm crescido em todo o mundo, de acordo com o relatório da Organização Internacional da Francofonia (OIF), a estimativa do número de falantes é de 321 milhões, proporcionando novas oportunidades, experiências profissionais e podendo ser um grande diferencial na hora de buscar uma oportunidade num mercado de trabalho cada vez mais concorrido.

Existem motivos de sobra para escolher o francês para turbinar a sua carreira profissional. Confira os principais:

Crescimento na carreira profissional

Falar francês significa sair na frente dos concorrentes, investir na aprendizagem do idioma aumenta substancialmente a chance de conquistar o emprego dos sonhos, principalmente para quem deseja atuar em multinacionais.

Investir em francês também é uma forma de aumentar a rede de contatos e ampliar a chance de alcançar uma oportunidade no exterior (Banco de imagens/ Freepik)

Rede de contatos

Aumentar a rede de contatos é primordial para quem sonha em crescer profissionalmente. De acordo com a Organização da Francofonia (OIF), 28 países possuem o francês como língua oficial, ou seja, falar francês amplia de forma considerável as possibilidades de desenvolver uma boa rede de relacionamentos com profissionais de outros países, podendo garantir a chance de ser alocado para oportunidades no exterior.

Oportunidades

Aos que buscam oportunidades no mercado internacional, os países francófonos, como Canadá ou Suíça, oferecem vagas promissoras nos mais diversos segmentos, desde a área da saúde até o setor de indústria. De acordo com a Embaixada da França, existem mais de 1.000 empresas francesas no Brasil, empregando cerca de 500 mil pessoas, com um volume de negócios girando em torno de 66,1 bilhões de euros, sem falar da French Tech, órgão ligado ao Governo Francês, que promove ações para que startups brasileiras se instalem em Paris, e dominar o idioma é um fator muito importante neste processo.

Em Belém, a associação sem fins lucrativos Aliança Francesa, único centro de exames internacionais reconhecido pelo governo francês em nosso estado, atua no ensino do idioma e na cultura francesa e francófona desde o final dos anos 50, contribuindo para a expansão de oportunidades no mercado de trabalho.

Falar francês é um fator decisivo para fazer sua carreira decolar. Então, não perca tempo e já comece a investir no seu futuro ainda hoje.