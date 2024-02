Melhores Sites de Apostas: Top 10 da atualidade

Quais são os melhores sites de apostas hoje em dia? Segundo pesquisas, dez plataformas merecem atenção dos apostadores. Confira abaixo quais são e por que merecem atenção.

Top 10 melhores sites de apostas: ranking atualizado

1. Stake

Sorteio semanal do Stake, concorra um prêmio semanal de R$ 75 mil

2. Betano

R$ 500 + Aposta grátis de R$ 50 (T&C)

3.Bet365

Bônus de R$ 200

Registre-se, deposite R$ 30* ou mais na sua conta e será dado Créditos de Aposta no mesmo valor do depósito qualificativo (até R$ 200*) quando fizer apostas qualificativas no valor de 8 vezes o seu depósito qualificativo e estas apostas forem resolvidas. Apenas para novos clientes. São aplicados T&Cs.

4. Esportes da Sorte

Bônus de 100% para você se divertir

5. KTO

Proteja sua 1º aposta até R$ 200 de free bet

6. Pokerstars

Bônus de 100% até US$ 600

7. F12 Bet

Diversas promoções no site

8. 1xbet

R$ 1200 de bônus

9.Pixbet

Acerte seu palpite e ganhe R$ 12

10. Galera Bet

Aposta grátis de R$ 50

Principais diferencias das casas de apostas

1. Stake - um dos melhores sites de apostas para criptomoedas

No começo da lista, um dos melhores sites de apostas em diferentes fatores. Assim, a Stake ficou conhecida principalmente entre fãs de Fórmula 1 e UFC, já que a operadora está presente como patrocinadora em ambos os torneios.

Stake possui opções para fãs de e-Sports e jogos eletrônicos (Divulgação/North Star Networ)

Todavia, não é isso que a coloca entre os melhores sites de apostas. Na verdade, há diferentes qualidades para colocar a Stake em destaque. Desse modo, o mais chama atenção é:

- Catálogo com muitas opções além das mais tradicionais. Por exemplo, fãs de e-Sports conseguem encontrar os mais diferentes jogos eletrônicos, com ligas regionais, continentais e internacionais;

- Login totalmente seguro, com opções de ajustes para elevar ainda mais a segurança. Por exemplo, autenticação por aplicativos externos, via SMS ou outros modos de aumentar a proteção da sua conta;

- Pagamento otimizado para criptomoedas. É um dos melhores sites de apostas para quem usa essa forma de pagamento, tanto para saque, como para depósito. É possível até comprar ou vender diretamente pela operadora;

- Muita interação da comunidade de apostadores, já que possui um chat com todos os usuários do serviço.

Dessa forma, vale a pena ficar atento e testar o que a Stake oferece. Como falamos, é um dos melhores sites de apostas, mas possui características que podem agradar mais ou menos certos jogadores, conforme as preferências de cada um.

2. Betano - um dos melhores sites de aposta ao vivo

Betano permite apostas em vários esportes, como futebol, basquete, tênis, boxe e e-Sports (Divulgação/ North Star Networ)

Agora, vamos partir para um dos melhores sites de apostas no sentido clássico. Neste sentido, a Betano é uma plataforma bem conhecida justamente entre os fãs de futebol. Ela é parceira de alguns clubes, além de patrocinar até mesmo alguns campeonatos nacionais.

Porém, ela está na lista de melhores sites de apostas por outro motivo: uma excelente cobertura de apostas ao vivo. Essa é sua qualidade principal, mas também vale destacar algumas outras. Confira abaixo quais são:

- Oferece streaming ao vivo de qualidade. Os jogadores podem acompanhar diferentes eventos com qualidade tanto de imagem, como de som. Além disso, o serviço não cobra pelo uso, mas exige saldo na conta ou apostas recentes para liberá-lo;

- Possui cash out com ativação rápida e bons valores. O cash out ainda pode ser utilizado tanto na modalidade ao vivo, como na modalidade pré-jogo. Como contraponto, não funciona em conjunto com algumas ofertas;

- A cobertura de campeonatos é bem completa, seja em futebol, basquete, tênis, boxe, etc. Cobre até eventos que não são esportivos, como prêmios de cinema, música e assim em diante. Também possui e-Sports, mas num número menor do que alguns concorrentes;

- Aceita Pix, boleto e alguns outros métodos de pagamento. Nesse quesito, é mais tradicional, favorecendo apostadores que usam reais para suas apostas. O pagamento é rápido, mas os requisitos mínimos poderiam ser mais acessíveis.

Como nos outros serviços da lista de melhores sites de apostas, vale a pena avaliar por conta própria.

3. bet365 - um dos melhores sites de apostas para futebol

Uma lista de melhores sites de apostas sem a bet365 seria realmente incompleta. A operadora existe há mais de duas décadas, surgindo no Reino Unido. Depois disso, expandiu sua operação para vários outros países. Por isso, é uma das mais populares da atualidade, em diferentes regiões.

Bet365 é um dos sites mais buscados por amantes de futebol (Divulgação/ North Star Networ)

Desse modo, qual sua principal qualidade? Segundo nossa avaliação, o futebol é o que realmente se destaca. Com isso, os jogadores podem aproveitar:

- Principais campeonatos do Brasil e do planeta. Além disso, cobre segundas, terceiras e até quartas divisões. Também, possui campeonatos femininos, amadores, juniores e assim por diante;

- Cada evento possui um número grande de opções de apostas. Ou seja, é possível palpitar em vários resultados possíveis, desde os mais tradicionais, até os mais diferentes. Ainda possui uma ferramenta de criar apostas originais;

- Cash out é um dos mais flexíveis. O jogador pode configurar para ser ativado automaticamente, usar apenas de forma parcial, usar em diferentes apostas e assim por diante,

A bet365 ainda oferece promoções alternadas para os novos e antigos jogadores. Se for apostar por lá, vale a pena usar os bônus para saber se realmente é um dos melhores sites de apostas.

4. Esportes da Sorte - um dos novos melhores sites de apostas

Estamos falando de alguns serviços que já existem há um bom tempo. Entretanto, vale a pena dar atenção também aos novos melhores sites de apostas. Um deles é justamente o Esportes da Sorte, que ficou famoso pela parceria com o influencer Carlinhos Maia.

Esprotes da Sorte é focado no mercado brasileiro (Divulgação/ North Star Networ)

Desse modo, pode não ser um dos nomes mais famosos internacionalmente, mas seu foco no Brasil agrada muitos jogadores do país. Se você deseja ser um deles, poderá aproveitar esses pontos positivos:

- Foco no mercado brasileiro, com todo o sites 100% traduzido. Isso inclui regras de apostas, formas de pagamento, condições de forma geral e mais;

- Por ser um serviço mais recente, é atualizado constantemente, ganhando novas funções e recursos com certa frequência;

- Cobre especificamente alguns eventos nacionais que não são tão comuns em outras plataformas;

- Possui bônus variados, além da possibilidade de usar código promocional durante suas apostas.

Assim, também é um dos melhores sites de apostas pela facilidade de cadastro. Basta ter 18 anos ou mais e não ter tido uma conta anteriormente. É possível se registrar também usando seu smartphone, apesar de não ter um app.

5. KTO - um dos melhores sites com aposta sem risco

Alguns jogadores buscam um tipo de oferta específica: aposta sem risco. Basicamente, os melhores sites de apostas com essa promoção dão um reembolso caso você perca o palpite feito durante a oferta. Um deles é justamente a KTO.

KTO traz otimização e funciona sem ocupar espaço nos dispositivos móveis (Divulgação/ North Star Networ)

Assim, a oferta da empresa disponibiliza uma aposta sem risco para os novos jogadores, até o valor de R$ 200. Esse é um grande motivo para experimentar o serviço. Ademais, é possível aproveitar:

- Regras de uso bem claras, traduzidas e de fácil entendimento. Isso é importante para saber sobre limites de apostas, pagamentos e mais;

- Oferece suporte por diferentes canais. Mesmo que o site de apostas deixe de funcionar por um tempo, ainda é possível contatar a empresa. Entretanto, o chat ao vivo, melhor forma de contato, funciona apenas das 9h às 24h, no Brasil;

- Quem aposta pelo celular tem uma opção otimizada diretamente pelo site. Como ponto positivo, funciona sem ocupar espaço, seja num aparelho iOS, ou num aparelho Android. Entretanto, a falta de um app torna a experiência não tão prática.

Para ver se realmente é um dos melhores sites de apostas, confira pessoalmente. Lembre-se de conferir as regras do bônus antes de apostar.

6. Pokerstars - um dos melhores sites de apostas para pôquer

A Pokerstars é outra casa muito conhecida pelo mundo, pelos mais diferentes motivos. Ela está no mercado há um bom tempo, possui serviços confiáveis e uma lista interessante de recursos.

Além de realizar eventos específicos de poker, a Pokerstars também possibilita apostas em outros jogos (Divulgação/ North Star Networ)

Ainda, vale dizer que seu grande foco é óbvio: é um dos melhores sites de apostas para jogar pôquer. Seja um jogador mais experiente, ou um jogador iniciante, é possível encontrar mesas com valores variados e com diversos formatos.

No que se refere às mesas, pode-se começar a apostar com valores bem baixos, mas ainda conseguindo prêmios interessantes. Já quem deseja ir fundo pode buscar mesas com entradas altas, que também possuem retornos bem elevados.

A Pokerstars ainda promove torneios, competições e eventos específicos para os jogadores de pôquer. Mas não é o único recurso disponível por lá, já que também há apostas esportivas e vários outros jogos de sorte.

Como ponto a melhorar, as transferências não são tão práticas. Quem aposta com reais terá uma certa dificuldade para fazer suas transações com a mesma praticidade que alguns serviços listados aqui. Todavia, não é algo que impeça suas apostas, mas que merece sua atenção.

7. F12 Bet - um dos melhores sites de apostas na simplicidade

F12 Bet é focada em esportes e possibilita apostas em poucos cliques (Divulgação/North Star Networ)

Muitas vezes, jogadores iniciantes ou até mais avançados ficam confusos com serviços que possuem muitas opções disponíveis. Vários jogos de cassino, mercados de esportes, promoções… São muitas informações para serem processadas e analisadas ao mesmo tempo.

Por isso, é bom conhecer um dos melhores sites de apostas em termos de simplicidade: a F12 Bet. Idealizada pelo grande jogador Falcão, tem foco em esportes, apesar de também oferecer outros serviços.

Assim, como falamos acima, a F12 Bet possui uma interface que vai direto ao ponto. Com poucos cliques, é possível abrir a seção de apostas esportivas, escolher seus palpites e confirmar. O mesmo para pagamentos, suporte ao cliente e até para ler as regras de uso.

Outra questão interessante é que o serviço possui atendimento 24/7. Prefere apostar de madrugada? Então é interessante usar uma plataforma com esse tipo de qualidade, já que problemas podem surgir a qualquer momento. Entretanto, possui apenas chat e e-mail.

8. 1xbet - um dos melhores sites de apostas em ofertas

1xBet oferece R$ 1200 em bônus de boas-vindas (Divulgação/ North Star Networ)

É inegável que bônus e promoções atraem muitos jogadores. Afinal, é uma boa forma de começar, já que permite ganhar mais com a mesma quantia de dinheiro, arriscar saldo extra em vez do dinheiro real e ter outras vantagens variadas.

Por isso, não se pode ignorar a 1xBet, considerada um dos melhores sites de apostas em promoções. Somente seu bônus de boas-vindas já é interessante, pois oferece R$ 1200 para quem começa a apostar por lá.

Essa oferta é dada como saldo extra. Ou seja, você realiza um depósito dentro das regras do bônus. Em seguida, a casa gera um saldo adicional de 100% desse valor. Esse valor deve ser usado conforme um conjunto específico de regras.

E as outras promoções? Você pode utilizar bônus de cashback, participar de programas VIP, participar de torneios, etc. Há até mesmo uma loja de códigos promocionais, em que os jogadores trocam seus créditos por algumas promoções bem interessantes.

9. Pixbet - um dos melhores sites de apostas para pix

Pixbet é brasileira, foca na modalidade de pagamento e em apostas de futebol (Divulgação/ North Star Networ)

Como já mencionamos lá no começo, o Pix é um dos métodos mais populares entre os apostadores do Brasil. Ele permite realizar transferências sem custos, com total segurança, em questão de segundos e a partir dos mais diferentes bancos.

Por isso, um serviço focado no Pix merece estar na lista de melhores sites de apostas. O Pixbet nasceu justamente com a premissa de ser uma das plataformas focadas no método de pagamento, seja para depositar, seja para sacar.

Seus valores mínimos e máximos são acessíveis para jogadores com poucos ou com muitos recursos. Como contraponto, não oferece muitas ofertas, o que pode impactar certas estratégias.

Sendo uma operadora criada por brasileiros, possui um certo foco em futebol, com diferentes tipos de mercados e muitos eventos para o esporte. Outros esportes estão presentes com um pouco menos de opções, mas também com cobertura de eventos nacionais, além de jogos de outros países.

10. Galera Bet - um dos melhores sites de apostas para brasileiros

Por fim, mas não com menos qualidades, a Galera Bet é uma casa de apostas muito interessante para os brasileiros. De forma geral, ela possui as qualidades que os apostadores do país buscam: serviço totalmente traduzido, formas de pagamento em reais e cobertura dos esportes famosos por aqui.

Galera Bet permite usar o bônus apenas uma vez e já sacar (Divulgação/ North Star Networ)

Começando pelos métodos de pagamento, é possível fazer transferência bancária pelo Pix, então já dá para saber que os pagamentos são seguros e rápidos. Os valores também são acessíveis, mesmo que você seja um apostador focado nos baixos custos.

E as apostas? É possível fazer palpites em handicaps, duplas-chances, apostas em jogadores e até escolher mercados especiais, no caso de eventos mais importantes. Por exemplo, a Champions League possui uma cobertura que vai além dos jogos normais.

Outro ponto muito interessante são as ofertas. Você consegue até mesmo bônus sem exigência de rollover, o tão conhecido requisito de saque. No lugar disso, poderá usar o bônus apenas uma vez e já sacar, respeitando todas as regras expostas antes de ativar a promoção.

Perguntas Frequentes sobre os melhores sites de apostas

Além do guia para as melhores plataformas da atualidade, confira, abaixo, uma sessão de perguntas frequentes. Portanto, leia com atenção antes de começar a apostar em um dos sites listados.

Como saber quais as melhores casas de apostas da atualidade?

Durante as avaliações, foi uasdo uma série de critérios fixos, o que permite analisar cada serviço de forma justa e imparcial. Assim, os critérios buscam conferir se o serviço é bom para apostadores iniciantes, intermediários e avançados. Os fatores são os seguintes:

- Termos e Condições, regras de privacidade e outras: foi analisado se o serviço possui regras justas para seus usuários, em português e de fácil entendimento. Por exemplo, questões como pagamentos devem ser explicados de forma clara e sem muita burocracia;

- Métodos de pagamento: as formas de transferência devem ser variadas e fáceis de usar. Além disso, devem ser rápidas e seguras. Claro, também devem permitir que o jogador utilize reais;

- Bônus: promoções são um grande diferencial ao buscar por bons sites de apostas. Isso significa que as ofertas devem ter um valor interessante e regras que os jogadores possam cumprir para ter ganhos reais;

- Opções de apostas: claro, é preciso ter um bom catálogo de apostas esportivas, com os esportes mais famosos e muitas opções.

As análises consideram tudo isso, buscando uma visão geral, de cada ponto positivo e ponto negativo em conjunto. Você ainda pode usar esses critérios nas suas próprias avaliações.

Como ganhar nas apostas esportivas?

Mesmo nos melhores sites de apostas esportivas ainda não há garantia de ganhos. A explicação é bem óbvia: os eventos são totalmente aleatórios. Mesmo jogos supostamente mais previsíveis ainda podem terminar com um resultado totalmente inesperado.

Entretanto, não é preciso apostar sem preparo ou sem estratégias. Por isso, foi veja uma lista de dicas que podem ser úteis mesmo para quem já aposta há um certo tempo:

- Gerencie sua banca com sabedoria: ao apostar, tenha um controle sensato do seu saldo. Não aposte tudo de uma vez, colocando todo seu dinheiro em um único resultado. Todavia, também não faça apostas baixas a ponto dos prêmios não serem interessantes;

- Conheça onde aposta: ao fazer suas apostas, estude os times e campeonatos em que você está jogando. Veja as estatísticas entre cada equipe nos jogos passados, seus últimos duelos, escalações, esquemas de jogo e mais. Foque nos dados para avaliar as probabilidades;

- Aproveite as ofertas: muitos jogadores apenas aproveitam os bônus de boas-vindas. Todavia, durante suas apostas, busque usar qualquer oferta disponível. Isso inclui desde cashback até programas de fidelidades, onde diferentes vantagens são dadas para quem aposta;

- Tenha equilíbrio nas odds: odds altas demais significam um resultado muito difícil de se concretizar. Os ganhos podem ser bem interessantes, mas a realidade é que você provavelmente não ganhará. Já odds muito baixas não vão compensar o valor apostado.

Use as dicas acima com responsabilidade, respeitando seu tempo e limite financeiro.

Como saber se uma casa de aposta é confiável?

Ao escolher as melhores casas de apostas, um dos pontos que não podem ser ignorados é a confiabilidade. Ou seja: o serviço é justo e apostar, por lá é seguro? Avaliar isso envolve analisar alguns fatores distintos.

Primeiro, aposte apenas em serviços com licença de funcionamento. Esse tipo de documentação é o que permite que a casa funcione legalmente no local em que está localizado, além de em outras regiões. Algumas licenças são mais confiáveis do que outras, como as de Malta ou do Reino Unido.

Outro ponto para saber se é confiável é conferir as avaliações de outros jogadores. Veja o que falaram sobre os pagamentos, odds, ofertas, suporte ao cliente, etc. Tudo isso impacta em sua experiência e só quem realmente apostou saberá o que mais vale a pena e o que pode melhorar.

Apostas esportivas são permitidas no Brasil?

Uma dúvida muito comum entre os apostadores é se é legal apostar online estando no Brasil. Para responder sobre isso, precisamos falar sobre diferentes questões, já que é um assunto levemente complexo.

Começando pela questão já citada das licenças, qualquer casa de apostas precisa de autorização legal para funcionar. Isso inclui passar por fiscalização, auditorias, fornecer serviços segundo a lei e assim por diante. Tudo isso é necessário para uma empresa de apostas cumprir a lei lá fora.

Já no Brasil, a questão vai além. Hoje em dia, o país encontra-se em transação, no que se refere a apostas esportivas. Com uma nova mudança na lei, os serviços de palpites online são permitidos, mas com algumas observações.

Primeiro, somente maiores de 18 anos podem apostar em qualquer serviço. Segundo, os jogadores devem fazer apenas apostas com cotas fixas. Isso significa que, após fazer a aposta, as odds do bilhete devem permanecer iguais.

No futuro, outras mudanças vão impactar no cenário brasileiro. Por exemplo, há grandes chances do país exigir licença de funcionamento nacional. Algumas casas até estão buscando fazer registros em alguns estados que já regulamentaram a área, apesar de não ser um padrão para todo o Brasil.

Qual o melhor site de apostas atualmente?

Se você procurar pelos sites de apostas disponíveis hoje, verá que há, literalmente, centenas de opções a serem escolhidas. Claro, nem todas são realmente boas, mas há uma boa quantidade de serviços com diferentes qualidades e vantagens.

Inclusive, por esse motivo é complicado responder qual a melhor operadora. Por exemplo, quem prefere futebol vai aproveitar bastante a bet365. Já jogadores que focam no bônus costumam preferir a 1xBet ou a Galera Bet, pois possuem ofertas interessantes.

Assim, avalie com atenção qual se adequa a suas preferências e use essa lista como base para saber quais são as mais relevantes.

