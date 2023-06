Meio Ambiente: Pará tem 21% de redução do desmatamento

Manter a floresta em pé é prioridade para o Governo do Estado do Pará. Pensando nisso, o governo vem investido em políticas públicas que promovam o uso sustentável da terra e combatam os crimes ambientais na região. As ações implementadas pelo Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), lançado em 2020, apresentaram redução em 21% no desmatamento do estado no período compreendido entre agosto de 2021 a julho de 2022, em comparação ao ciclo de agosto de 2020 a julho de 2021.

A redução na degradação ambiental na região foi registrada no calendário do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes), de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O período monitorado pelo Prodes vai de 1° de agosto de um ano a 31 de julho do ano seguinte. A redução verificada ocorreu entre agosto de 2021 a julho de 2022, em comparação ao período compreendido de agosto de 2020 a julho de 2021.

Amazônia Legal

No mesmo período identificado pelo Prodes, a região amazônica apresentou uma diminuição no desmatamento equivalente a 11%. Em números absolutos, o total corresponde a 1.470 quilômetros quadrados (km²). No Pará, essa redução de 21% corresponde a 1.097 km² em números absolutos, o equivalente a 75% da área reduzida na Amazônia Legal. O estado também se destacou, apresentando um bom desempenho, ao diminuir o seu percentual no desmatamento da Amazônia Legal. Em 2021, o Pará respondeu por 40%, e em 2022 passou para 36% da degradação.

Monitoramento e fiscalização

A atuação intensificada no combate ao desmatamento no território paraense também se destaca pela incorporação do uso de novas tecnologias no planejamento e execução das ações de monitoramento e fiscalização no estado. As operações de fiscalização, como a Operação Curupira, por exemplo, concentram-se em áreas consideradas críticas, identificadas de acordo com os sistemas de monitoramento utilizados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

O acompanhamento das áreas desmatadas é realizado diariamente pelo Centro Integrado de Monitoramento Ambiental, por meio de alertas de desmatamento gerados pelo Sistema Deter, que dão origem ao relatório sobre o diagnóstico do desmatamento.

A redução apresentada ao longo dos últimos anos reflete as ações ostensivas de combate à ilícitos ambientais e medidas que proporcionam a mudança da matriz econômica e o desenvolvimento sustentável no estado, como o proposto pelo Plano Estadual de Bioeconomia, apresentado na última Conferência do Clima (COP 27), o que tornou o estado pioneiro na criação de um plano de bioeconomia em todo o país.