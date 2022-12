Maternidade Mater Dei Porto Dias oferece estrutura completa para atender mães e filhos

A Maternidade Mater Dei Porto Dias está se tornando referência no mercado paraense pela estrutura completa para receber mães, filhos e familiares para o nascimento dos bebês, um momento tão significativo da vida.

A ginecologista Cynthia Lins, coordenadora da Maternidade do Hospital Porto Dias, detalha que a maternidade oferece uma estrutura de hospital para atender as mães da melhor forma possível, em casos de gravidez de baixo até alto risco.

A ginecologista Cynthia Lins, coordenadora da Maternidade do Hospital Porto Dias, explica que um ambiente acolhedor proporciona um parto mais tranquilo (Estúdio Tereza e Aryanne)

UTis bem preparadas, exames de imagens específicos para diagnósticos e tratamentos, salas cirúrgicas com equipamentos de ponta e sala de parto humanizado são parte da estrutura de um hospital de grande porte disponível para a gestante e seus familiares.

Utis preparadas e salas cirúrgicas com equipamentos de ponta fazem parte da estrutura da maternidade (André Oliveira / O Liberal)

A coordenadora destaca que a equipe médica é multiprofissional e engajada no segmento, formada por ginecologistas, clínicos, cardiologistas e várias outras especialidades. Ela pontua a presença de plantonistas ginecologistas 24 horas por dia para atender as mães, além dos neonatologistas que estão prontos para receber os bebês.

Um ambiente receptivo é importante para que o parto ocorra com êxito, pois a grávida se sente acolhida e segura durante todo o procedimento. “Dá segurança de saber que você está tendo esse momento tão importante em um hospital que vai lhe dar essa retaguarda para receber o bebê”, explica Cyntha.

Para ela, a segurança permite um parto mais tranquilo, uma família mais tranquila e confiante tanto para o parto normal quanto para a cesariana. “Isso faz uma diferença no desfecho, temos mais desfechos positivos”, completa.

A Maternidade Porto Dias disponibiliza o atendimento após o nascimento com o acompanhamento da criança com uma equipe formada por pediatras para verificar o desenvolvimento na primeira semana de vida com a mesma estrutura do parto.

As mulheres também podem cuidar da saúde e da etapa do pré-natal no hospital com o atendimento de urgência e emergência, consultas, cirurgias, exames com atendimento totalmente humanizado.