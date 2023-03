Maternidade do Porto Dias se destaca no mercado obstétrico paraense

Às vésperas de completar um ano em funcionamento, a Maternidade do Hospital Porto Dias já realizou mais de 200 partos e atendimentos obstétricos e pediátricos. A ginecologista Cynthia Lins, coordenadora da instituição, fala mais sobre o diferencial da maternidade.

Para ela, o sucesso está relacionado ao conjunto de fatores e ao selo Mater Dei. “Se dá pela expertise de uma maternidade como a Mater Dei, que sempre acreditou em maternidade então eles vieram implementar esse DNA no Porto dias. Depois ao conjunto de pessoas que uniram forças para que essa maternidade prosperasse e continue prosperando”, ressalta.

A ginecologista Cynthia Lins, coordenadora da Maternidade do Hospital Porto Dias, fala sobre o sucesso e a expansão da maternidade (Estúdio Tereza e Aryanne)

Ainda de acordo com a coordenadora, a maternidade Porto Dias também se destaca pelo atendimento humanizado e diferenciado, como o curso para gestantes, realizado a cada dois meses para a mãe e sua rede de apoio.

A Mater Dei Porto Dias também conta a varanda, única a oferecer o serviço em Belém, espaço que a família pode assistir ao parto; testes de orelhinha, pezinho, coração e olhinho. E outros serviços que ainda estão em fase de implantação, por exemplo, a aplicação de vacinas para os recém-nascidos.

Além dos cuidados com a mulher, a maternidade também conta com um tratamento especializado e humanizado para os recém-nascidos e crianças com os serviços de plantão pediátrico 24 horas, ambulatório e apoio para as mamães com vários serviços exclusivos como o carimbo da placenta e cartório para registro do nascimento com funcionamento de segunda a sexta-feira.

Instituição segue em expansão com o aumento do número de leitos e criação de duas salas PPP (André Oliveira / O Liberal)

A enfermeira pediátrica Silvana Prata detalha sobre o atendimento e oferta de atividades na ala pediátrica da maternidade Porto Dias. Serviços de urgência e emergência com o atendimento no modelo “FastTrack", classificação de risco para um atendimento mais rápido dos casos críticos, laboratório, radiologia.

Ela ainda destaca as cirurgias pediátricas, ortopédicas e outras especialidades e o modelo de internação individualizada.

Atualmente a instituição atende os convênios do TRT, Cassi, Geap, Bradesco saúde, Notredame, Líder, Ipasep, Convênio do Porto Dias e convênio do exército.

Os planos de expansão seguem para os próximos anos. Cynthia explica que a ampliação já está acontecendo com a criação de mais duas salas PPP (pré-parto, parto e puerpério) com a estrutura completa para partos normais e o aumento do número de leitos.

