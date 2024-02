Mater Dei Porto Dias oferece estrutura completa para o tratamento de câncer

Por ser extremamente complexo, o tratamento do câncer requer o trabalho de uma equipe formada por médicos de diferentes especialidades, equipamentos inovadores e um atendimento humanizado. Esse é o caso do Hospital Mater Dei Porto Dias, que possui profissionais altamente capacitados e realiza o acompanhamento do paciente desde o diagnóstico até o tratamento do câncer.

A instituição de saúde possui o Hospital do Câncer, que conta com cirurgiões oncológicos, oncologistas clínicos, radio-oncologistas, radiologistas intervencionistas e odontólogos especializados em prevenir e tratar o paciente portador de câncer. De acordo com Heryvelton Lima de Freitas, médico radioterapeuta do Mater Dei Porto Dias, o foco do hospital é a segurança do paciente.

O médico radioterapeuta, Heryvelton Lima de Freitas, comenta que o hospital é muito comprometido com o tratamento dos pacientes (Arquivo pessoal)

“Todos esses profissionais reúnem-se semanalmente para discussão de casos, buscando sempre um olhar multiprofissional que leve a um cuidado mais eficiente e seguro ao paciente”, revela o especialista.

Tecnologia

Outro destaque do hospital é a tecnologia de ponta, que acelera o tratamento de diversos tipos de câncer, como é o caso do aparelho Acelerador Linear TrueBeam STX, responsável por permitir a realização de todas as técnicas de radioterapia disponíveis atualmente, incluindo a intensidade modulada de radioterapia, tratamentos que abrangem o controle da movimentação do tumor durante o tratamento, a adaptação do planejamento da dose em função da diminuição do tumor ao longo do processo e as radiocirurgias.

Acelerador Linear TrueBeam STX foi projetado para tratar o câncer em qualquer parte do corpo (Divulgação/Mater Dei Porto Dias)

“Além de dispor da tecnologia mais avançada no mundo em tratamento do câncer, como o Acelerador Linear TrueBeam STX e o Robô Da Vinci, o Hospital Porto Dias MaterDei tem um setor de oncologia totalmente integrado com um moderno parque de imagens, que inclui o PET-CT. Além disso, o Mater Dei Porto Dias possui instalações extremamente confortáveis e seguras para infusões de quimioterapia, e andares de internação específicos e preparados para o paciente oncológico”, ressalta o radioterapeuta Heryvelton Lima de Freitas.

Dia Mundial de Combate ao Câncer

Comemorado anualmente no dia 4 de fevereiro, o Dia Mundial de Combate ao Câncer tem o objetivo de aumentar a conscientização em relação à doença, além de disseminar informações sobre prevenção e controle do câncer. Pensando nisso, o Hospital Mater Dei Porto Dias investe em campanhas de conscientização, como Outubro Rosa e Novembro Azul, que tratam sobre o câncer de mama e de próstata. Durante as campanhas, a instituição de saúde realiza consultas e exames gratuitos para a prevenção dessas doenças.

Segundo o Ministério da Saúde, atualmente 7,6 milhões de pessoas no planeta morrem em decorrência de câncer a cada ano. Dessas, 4 milhões têm entre 30 e 69 anos. Ainda de acordo com a instituição, a menos que sejam tomadas medidas urgentes para aumentar a conscientização e desenvolver estratégias práticas para lidar com o câncer, a previsão para 2025 é de que 6 milhões de mortes prematuras ocorram por ano. Estima-se que 1,5 milhão de mortes anuais poderiam ser evitadas com medidas adequadas.

Além do tratamento do câncer, o Hospital Mater Dei Porto Dias atende todos os tipos de especialidades, oferecendo uma maternidade moderna e um centro cirúrgico com equipamentos inovadores.