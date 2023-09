Mater Dei Porto Dias: como a medicina de alta performance reduz tempo de internação

A otimização de tratamentos clínicos e cirúrgicos realizados de forma ágil e segura é um dos principais resultados obtidos com um time de médicos de alta performance. O atendimento integrado vem se tornando cada vez mais eficiente na recuperação de lesões e doenças ortopédicas, que sem esses cuidados poderiam levar um longo tempo de recuperação.

No Hospital Mater Dei Porto Dias, o grupo multiprofissional é formado por especialistas de diversas áreas da saúde, como ortopedistas, geriatra, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, infectologista, fonoaudiólogo e nutricionista. A equipe trabalha em conjunto para alcançar o melhor resultado para o paciente.

Esse modelo de assistência implementado no Hospital Mater Dei Porto Dias apresentou resultados significativos no tempo de internação dos pacientes. A afirmação é do médico ortopedista Dr Jean Klay que destaca: “Quando a gente implementou o time aqui no Hospital Mater Dei Porto Dias, o tempo de internação caiu em cerca de 60 a 70% dentro do hospital. Na hora que você propõe para o paciente uma assistência integrada pautada em vários princípios, isso configura o que a gente chama de time de alta performance”.

Atendimento ortopédico

Os problemas ortopédicos se manifestam nos ossos, articulações, tendões e ligamentos. Eles são caracterizados por inchaços, dores, vermelhidão, calor e limitação de movimentos. Apesar de terem causas distintas, pessoas obesas, de idade mais avançada e atletas costumam sofrer mais de problemas desse parâmetro e possuem mais riscos de desenvolvê-los no decorrer da vida.

A abordagem interdisciplinar dentro do hospital permite uma visão 360º sobre a situação do paciente. Dessa forma, o diagnóstico e o tratamento são debatidos pelos especialistas, gerando mais eficiência e segurança no tratamento.

Cuidados em todas as idades

No caso das fraturas traumáticas em jovens, na maioria das vezes, são relacionadas a esportes e alguns tipos de impactos ocasionados de forma violenta. Nos idosos, as queixas são causadas, geralmente, por quedas em casa. Já as doenças mais comuns em idosos, estão relacionadas a artroses e artrites, que muitas vezes demandam tratamentos cirúrgicos.

Fraturas traumáticas em jovens, na maioria das vezes, são relacionadas impactos (Freepik.com)