Mater Dei Porto Dias fala sobre a importância de tratar a endometriose

A endometriose é uma condição crônica na qual o tecido semelhante ao revestimento mais interno do útero, chamado endométrio, cresce fora do útero. Isso pode acontecer em diferentes partes do corpo, como nos ovários, nas tubas uterinas, no intestino, no ureter ou na bexiga. Com o objetivo de tratar essa doença da melhor maneira, o Hospital Mater Dei Porto Dias inaugurou, neste mês de março, o Centro de Diagnóstico e Tratamento de Endometriose, localizado na unidade da avenida Visconde de Souza Franco, que concentra ginecologistas e radiologistas especialistas nesta condição.

É válido ressaltar que o tecido que cresce fora do útero também responde aos hormônios produzidos durante o ciclo menstrual, porém não tem uma maneira espontânea de sair do corpo. Isso pode causar irritação, cicatrizes e formação de aderências, o que pode ocasionar dor intensa, especialmente durante o período menstrual. A endometriose também pode ocasionar problemas de fertilidade em algumas mulheres.

Segundo Igor Ramos, médico radiologista do Hospital Mater Dei Porto Dias, os sintomas da endometriose podem começar a aparecer logo após a primeira menstruação, que geralmente ocorre na adolescência. No entanto, é comum que a condição seja diagnosticada mais tarde, muitas vezes entre os 25 e 35 anos, após um período de sintomas persistentes.

O médico radiologista, Igor Ramos, destaca que é extremamente necessário que as mulheres fiquem atentas ao sinais de endometriose (Arquivo pessoal)

“A gravidade dos sintomas pode variar de uma pessoa para outra, e algumas mulheres podem ter endometriose sem apresentar sintomas significativos. É importante estar ciente dos sinais e sintomas da endometriose e consultar um médico se você tiver preocupações ou sintomas persistentes, como dor pélvica intensa, dor durante a relação sexual ou períodos menstruais muito dolorosos. Um diagnóstico precoce pode ajudar a gerenciar os sintomas e evitar complicações a longo prazo”, afirma o médico Igor Ramos.

Tipos de endometriose

Existem alguns tipos diferentes de endometriose, que são classificados principalmente com base na localização e na gravidade do tecido endometrial fora do útero. Os principais tipos de endometriose são:

- Endometriose superficial: é um tipo bem comum, no qual pequenas lesões de tecido endometrial crescem fora do útero, geralmente na superfície dos órgãos pélvicos, como os ovários, as tubas uterinas, os ligamentos pélvicos e a bexiga;

- Endometriose ovariana: ocorre quando o crescimento de tecido endometrial afeta principalmente os ovários. Pode formar cistos, chamados de endometriomas;

- Endometriose profunda: neste tipo, o tecido endometrial cresce mais profundamente nos órgãos pélvicos, como o intestino, ureter ou a bexiga;

- Endometriose peritoneal: o tecido endometrial cresce no revestimento do interior da cavidade abdominal, chamado de peritônio.

Diagnóstico

O diagnóstico dessa doença geralmente envolve uma combinação de histórico médico detalhado, exame físico e exames complementares. Alguns dos métodos mais comuns para diagnosticar a endometriose incluem: história clínica e exame físico, em que o médico pergunta sobre os sintomas, histórico menstrual e de saúde geral, além de realizar um exame físico para verificar se existem sinais de endometriose, ultrassonografia pélvica com preparo intestinal, ressonância magnética e laparoscopia.

O médico Igor Ramos ressalta que o tratamento para a endometriose pode variar dependendo da gravidade dos sintomas, da idade da paciente, dos planos de gravidez e de outros fatores.

“Alguns dos tratamentos mais comuns incluem: medicamentos para alívio da dor, terapia hormonal (que pode incluir contraceptivos orais, progestágenos, dispositivos intrauterinos com hormônio, ou até mesmo injeções hormonais), cirurgia ou tratamentos complementares”, pontua.

Outro ponto importante é que quando a endometriose não é tratada ou não é conduzida adequadamente, pode causar a progressão da doença e gerar várias complicações e impactos na saúde, incluindo: maior intensidade da dor pélvica crônica, infertilidade, cistos ovarianos, impacto na saúde emocional, adesões e obstruções.

Em caso de suspeita de endometriose, procure imediatamente um ginecologista. Para mais informações, clique aqui.