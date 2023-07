Mater Dei Porto Dias é referência no tratamento de doenças pneumológicas

As doenças pneumológicas tratam-se de problemas que prejudicam os pulmões das pessoas. Elas podem ser crônicas ou agudas e, quando não são tratadas corretamente, podem afetar a qualidade de vida de crianças, adultos e idosos. Em Belém, o Hospital Mater Dei Porto Dias realiza o tratamento humanizado de problemas pulmonares com equipamentos de última geração e profissionais altamente capacitados.

Segundo a médica pneumologista, Virgínia Monteiro de Oliveira Ohana, que atua no Mater Dei Porto Dias, as doenças pulmonares mais comuns são as infecciosas, seja viral ou bacteriana como pneumonia, gripe, resfriado e tuberculose. Existem também as doenças crônicas, entre elas, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica.

“Os sintomas respiratórios mais comuns frente a um quadro de pneumonia, por exemplo, são: falta de ar, tosse, febre dor torácica e aumento do batimento cardíaco. Já os quadros virais, soa acompanhados de coriza, congestão nasal e dor no corpo”, revela a médica.

Em casos de tuberculose, o paciente pode apresentar tosse com sangue, febre, alta produção de suor e perda de peso. Já a asma, se manifesta de maneira diferente em crianças, que geralmente apresentam somente tosse.

Diagnóstico

O primeiro passo para descobrir se existe alguma doença pulmonar é procurar um pneumologista para fazer uma análise clínica e solicitar exames de imagem, que são extremamente importantes para diagnosticar problemas pneumológicos, pois criam imagens do órgão e ajudam o médico a identificar melhor o problema.

O tratamento pode envolver desde o uso de medicamentos até a realização de procedimentos cirúrgicos, fisioterapia respiratória e de outros tipos de procedimentos, que são recomendados de acordo com as necessidades do paciente.

É válido destacar que a falta de tratamento pode deixar o paciente com sequelas, seja ele criança, adulto ou idoso. Em muitos casos, é necessário o uso de oxigênio e até mesmo diversas internações hospitalares.

Prevenção

A pneumologista Virgínia Monteiro ressalta que atualmente existem vacinas disponíveis para a prevenção da gripe e pneumonia. “Além disso, é importante manter um estilo de vida saudável, evitando o tabagismo, fazendo uma boa ingestão de água e mantendo uma boa noite de sono”, acrescenta a especialista.

Sintomas como tosse insistente, cansaço, perda de peso e dificuldade em realizar esforços devem ser imediatamente investigados por um médico. Para agendar uma consulta no Hospital Mater Dei Porto Dias, clique aqui ou entre em contato pelo número: (91) 3084-3000.