Mater Dei Porto Dias é o único centro oftalmológico com urgência em Belém

Os cuidados com a visão são essenciais para a manutenção da saúde ocular e o Centro Oftalmológico Mater Dei Porto Dias possui uma estrutura completa para atender pacientes de todas as idades com consultas, exames e cirurgias.

O oftalmologista Victor Peres, especialista em retina e catarata e chefe do setor da Oftalmologia do Hospital Porto Dias, explica que o centro oferta todos os serviços em um único espaço com atendimento diferenciado focado no acompanhamento integral para proporcionar comodidade e praticidades aos pacientes.

“O Centro Oftalmológico Mater Dei/Porto Dias representa hoje local para cuidado integral da saúde ocular de nossos pacientes unindo a tradição de um hospital de renome, como o Hospital Porto Dias com as atualizações e modernização de um centro oftalmológico de referência, dispondo de equipe médica completa com oftalmologistas de todas as subespecialidades e local para realização dos exames oftalmológicos em todas as idades”, destaca Victor.

A equipe médica conta com dez profissionais especialistas com formação em várias faculdades e hospitais modernos do Brasil com habilidades de avaliação e tratamento das doenças oculares da córnea, catarata, glaucoma, retina, uveítes, oftalmopediatria, estrabismo, plástica ocular e correção de grau.

Victor acrescenta que o centro é um espaço de suporte para todas as fases da vida. “Em nossa unidade conseguimos atender da criança, que está necessitando do seu primeiro exame oftalmológico, ao adulto que deseja ficar livre do uso de óculos. Ao paciente que já acompanha de alguma patologia ocular ou mesmo deseja fazer uma investigação detalhada por ter histórico de algo na família, afinal, a prevenção em saúde ocular é um cuidado indispensável”.

O diferencial do centro é a junção da inovação com exames atuais e diferentes possiblidades de tratamento com a paixão pela oftalmologia e a tradição de um grande hospital. “Por aqui passam diariamente vidas e olhares, carregados com suas vivências e histórias, e estes nos motivam a nosso melhor cuidado sempre para que possamos enxergar o mundo com eles”, finaliza o oftalmologista.

O Centro Oftalmológico Porto Dias atende os planos de saúde IASEP, Porto Dias Saúde, UNIMED, Bradesco, GEAP e FUNSA e consultas particulares. Além do atendimento de urgência oftalmológica, inovador em Belém.