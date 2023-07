Mater Dei Porto Dias avança no atendimento humanizado para bebês e crianças

Com diversos benefícios para os pacientes, o atendimento humanizado na área da saúde trata-se do estabelecimento de relações mais humanas entre os profissionais e os pacientes. Com uma estrutura completa para o atendimento de bebês e crianças, o Hospital Mater Dei Porto Dias investe na humanização, visando cada vez mais a segurança e o bem-estar de todos que necessitam de assistência médica.

De acordo com Patrícia Barbosa de Carvalho, coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e pediátrica da rede Mater Dei, quando se fala de cuidado humanizado em pediatria, é importante ressaltar a necessidade do cuidado com o paciente pediátrico e a família, já que diversos estudos revelam que a presença do familiar 24 horas no leito reduz os níveis de estresse, ansiedade e dor, diminuindo a necessidade de medicações para sedoanalgesia dentro do ambiente de terapia intensiva e favorecendo conforto ao paciente pediátrico ou neonatal.

“A participação familiar permite o compartilhamento do plano de cuidados e funciona como barreira de segurança, reduzindo riscos e eventos assistenciais, além de facilitar a comunicação entre a equipe assistencial e família, reduzindo conflitos e proporcionando alta segurança”, destaca Patrícia Barbosa.

A seguir, confira as ações que fazem parte do atendimento humanizado de bebês e crianças no Mater Dei Porto Dias:

- Pré-natal humanizado: esse tipo de acompanhamento médico deve respeitar o histórico médico da mãe, considerando seus desejos para o nascimento do bebê. Além disso, o pré-natal deve realizar condutas medidas adequadas, permitindo a participação ativa do pai e familiares em todo o processo. Desta maneira, o parto pode ocorrer de forma mais tranquila;

- Ter respeito: é imprescindível que, no momento do parto, a primeira hora da mãe com o recém-nascido seja respeitada, pois isso favorece o bem-estar do bebê e da mãe;

- Comemorações de datas festivas: no caso de internação na UTI pediátrica ou neonatal, é importante que datas importantes para os familiares e para o paciente sejam celebradas, pois esse tipo de ação permite a criação de memórias afetivas;

- Tratamento lúdico: a ludoterapia tem grande importância para as crianças, pois atua desde no modo de falar do paciente até na adaptação do ambiente hospitalar, o que minimiza os impactos da doença e do tratamento.

Com diversos apartamentos, UTIs neonatais e equipamentos de última geração, o Hospital Mater Dei Porto Dias conta com uma equipe assistencial altamente capacitada para atender mães e filhos com humanização e eficiência. Para saber mais informações ou agendar uma consulta, entre em contato pelo número (91) 3084-3000 ou clique aqui.