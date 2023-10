Mater Dei Porto Dias: Atendimento de urgências oftalmológicas é serviço inovador em Belém

O Centro Oftalmológico Mater Dei Porto Dias é um dos locais mais modernos e atualizados em relação ao cuidado integral da saúde ocular dos pacientes. Com uma equipe completa de oftalmologistas de todas as subespecialidades, o centro conta com equipamentos de última geração da ZEISS Medical Technology, uma das maiores empresas de tecnologia em Oftalmologia do mundo, para investigar detalhadamente as menores estruturas dos olhos.

De acordo com o Dr. Victor Peres, oftalmologista do Centro, "ao se prestar serviços em saúde ocular, almejamos um acompanhamento integral dos pacientes, com a vantagem de todos os exames e especialistas estarem no mesmo local, sendo assim mais prático e completo". Com um corpo clínico de oftalmologistas formados nas mais modernas faculdades e hospitais do Brasil, o Centro Oftalmológico Mater Dei Porto Dias atende desde crianças que necessitam de seu primeiro exame oftalmológico até adultos que desejam ficar livres do uso de óculos, pacientes que já acompanham alguma patologia ocular ou aqueles que desejam fazer uma investigação detalhada por ter histórico de algo na família.

A prevenção em saúde ocular é um cuidado indispensável, e o Centro Oftalmológico oferece uma variedade de serviços, incluindo atendimento em urgências oftalmológicas, um serviço inovador em Belém que anteriormente não possuía serviço de atendimento de urgência para imprevistos oftalmológicos. "Temos hoje no Centro Oftalmológico nossas raízes na paixão pela oftalmologia e na tradição de um grande Hospital unido à inovação em trazer os mais recentes exames e possibilidades de tratamento aos pacientes", afirma o Dr. Victor.

Com uma equipe completa de oftalmologistas de todas as subespecialidades, o centro conta com equipamentos de última geração (Imagem: Freepick.com)

O Centro Oftalmológico Mater Dei/Porto Dias atende os planos de saúde IASEP, Porto Dias Saúde, UNIMED, Bradesco, GEAP e FUNSA, além de consultas particulares para aqueles que desejam uma avaliação.