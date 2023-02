Marketplace: conheça o Coopera, o programa de fidelidade do Sicoob

O programa de fidelidade é uma alternativa interessante para que lojistas consigam realizar vendas e atrair mais pessoas para o estabelecimento. Baseado em uma gama de benefícios associado ao consumo frequente, esses modelos podem contribuir para incentivar a compra com suas ofertas e descontos atrativos. Pensando nisso, o Sicoob criou o Coopera, o primeiro ecossistema de fidelização do cooperativismo brasileiro.

O que é o programa de fidelidade do Coopera?

É o programa de pontos que valoriza o relacionamento com os produtos do Sicoob e com o marketplace do Coopera, trazendo recompensas em formato de Pontos Coopera, que podem ser trocados por diversos produtos e serviços no site www.shopcoopera.com.br.

Os pontos podem ser utilizados para adquirir viagens, cinemas, produtos diversos no marketplace e até em produtos do Sicoob, tudo isso pensando em como facilitar o dia a dia de todos aqueles que já utilizam o Sicoob como instituição financeira e até mesmo os que não são cooperados à Sicoob.

Adriana Pantoja, analista de produtos e serviços do Sicoob Coimppa, fala sobre as vantagens e facilidades do programa (Divulgação Sicoob Coimppa)

De acordo com a analista de produtos e serviços da Sicoob Coimppa, Adriana Pantoja, entre as inúmeras vantagens do Coopera, está a facilidade em encontrar produtos e serviços disponíveis em um único local.

“Com o Coopera é possível unificar pontos em um único CPF ou CNPJ e transferir pontos entre os participantes. Além da facilidade para comprar produtos utilizando pontos, cartão de crédito ou até mesmo os dois em uma única compra, o Coopera também conta com parceiros de resgate, possibilitando a troca em pontos em produtos do Sicoob, crédito na fatura do Sicoobcard, Sicoob Previ e Sicoob Cota Capital”, explica a analista.

Como se cadastrar?

Cooperados do Sicoob:

Para se cadastrar basta acessar o site ou baixar o aplicativo, disponível na Apple Store ou no Google Play, preencher as informações com o número da agência, conta corrente e a senha de 8 dígitos que é criada na cooperativa.

Não Cooperados:

Para se cadastrar basta acessar o site ou baixar o aplicativo, disponível na Apple Store ou no Google Play e preencher com as informações solicitadas.

E para ficar por dentro de todas as ações e novidades do cooperativismo paraense, basta entrar em contato com o Sicoob Coimppa, clique aqui.