Marituba comemora 30 anos de emancipação política com programação especial

O município de Marituba está em festa. A cidade comemora, no próximo domingo, 21 de abril, 30 anos de Emancipação Política. Para celebrar a data, a Prefeitura de Marituba irá realizar uma extensa programação durante toda a semana.

Durante a programação, Marituba vai receber diversas atrações musicais, como o Lendário Rubi, Dj Lorran, Dj Paulinho Lendário, Edilson Moreno e o tão aguardado show da cantora Joelma. A programação musical será realizada no sábado, 20, na área do Ginásio Poliesportivo Municipal, localizado no KM 12 da BR 316.

Melhorias por toda cidade

Ao longo da programação, o município vai receber a entrega de diversas obras que vão garantir melhorias e melhores condições de vida para a população maritubense. Entre as principais obras estão a entrega da pavimentação asfáltica de diversas vias da Comunidade Japão, como as ruas N.S de Nazaré, travessa São Miguel, travessa São Paulo, travessa Jaú, travessa São Pedro, todas no bairro Decouville.

Além disso, será realizada a entrega de cheques do "Programa Sua Casa", que é destinado à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional, com o objetivo de proporcionar melhoria da qualidade de vida da população.

A área da educação também será contemplada com a inauguração da Escola Municipal Parque das Palmeiras, que é referência entre as escolas do município e conta com atendimento educacional especializado diferenciado. A programação vai contar, ainda, com a outorga da medalha do Mérito Umari, concedida àqueles que tenham desempenhado ou desempenham notória atividade e/ou prestado relevantes serviços que concorreram de qualquer forma e em qualquer área da sociedade para o engrandecimento do município.

Na área da saúde, será entregue a Unidade Estratégia da Família Celina Lameira, no bairro Novo Horizonte. O local passou por reforma e ampliação ao longo dos últimos meses.

Cultura e cidadania

O bairro Bela Vista receberá a inauguração da primeira praça da localidade, assim como a entrega dos serviços de revitalização da Escola Municipal Júlia Freire. Além da entrega das obras, a programação conta com ações da Prefeitura Itinerante, onde a população terá acesso a atendimentos médicos, vacinação, emissão de documentos, serviços de Assistência Social, Defesa Civil, Meio ambiente, segurança e educação.

O esporte também contará com uma programação especial, com o II Tornheio de Futebol da Cidade de Marituba, que será realizado na manhã do próximo domingo, 21. A disputa será realizada entre 16 times na categoria masculina e feminina. Os jogos ocorrerão nos Campos da Colônia e da Sagre, no Dom Aristides. Para fechar a programação, será realizada uma missa na Igreja de São José, no domingo, 21, às 18 horas.

Confira a programação completa:

Dia 17 - Quarta-feira

9h: Inauguração da pavimentação asfáltica do Conjunto Nova Marituba.

Dia 18 - Quinta-feira

10h: Entrega da Escola Municipal Parque das Palmeiras e outorga da Medalha do Mérito Umari.

Dia 19 - Sexta-feira

16h: Entrega da Unidade Estratégia da Família Celina Lameira, no Novo Horizonte

Dia 20 - Sábado

8h às 12h: Inauguração da praça do bairro Bela Vista

Entrega da Escola Municipal Júlia Freire e Prefeitura Itinerante.

19h: Show da cantora Joelma, Lendário Rubi, Dj Lorran, DJ Paulinho Lendário e Edilson Moreno, na área do Ginásio Poliesportivo Municipal, KM 12 da BR 316.

Dia 21 - Domingo

8h às 12h: II Torneio de Futebol da Cidade de Marituba

18h: Missa em Ação de Graças na Igreja de São José localizada na R. Chaves Rodrigues – bairro São José.