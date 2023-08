Mário Célio Alves: Qualificação como norte

A prática do Direito Empresarial e Desportivo, áreas de atuação e especialidades do advogado Mário Célio Alves, tem ganhado novos contornos com a inserção da tecnologia na rotina. O profissional atua há 12 anos em Belém, Brasília e Rio de Janeiro e considera que as novas ferramentas contribuem para o aprimoramento da prática jurídica, tendo a qualificação como caminho para o desenvolvimento de um bom trabalho.

Mário destaca que os avanços tecnológicos no contexto jurídico acabaram acelerados pela pandemia de covid-19. Entretanto, desde 2014 o advogado frequenta feiras e palestras para estar sempre atualizado. “Desta forma, aliar o conhecimento jurídico às ferramentas tecnológicas, e aqui incluo as famosas e controversas IAs, como o ChatGPT, atualmente é crucial, pois contribuem sobremaneira para o aperfeiçoamento da atividade jurídica”, opina.

“Vejo a manutenção da ética profissional como o maior desafio na utilização da inteligência artificial. Minha principal área de atuação, que é esporte e entretenimento, também merece atenção. Hoje os atletas têm métricas definidas a partir de softwares de análise específicos para cada esporte. Tais ferramentas são igualmente importantes no momento em que negociamos contratos de atletas, posto que analisar e utilizar seu desempenho é essencial para sua valorização”, acrescenta o advogado.

Mário possui vasta experiência na advocacia e ressalta, ainda, que as transformações de mercado devem ser levadas em conta para que o destaque dentro da carreira seja garantido. “Eis que pode ser utilizada com foco na realização de atividades adjacentes, como gestão e planejamento financeiro e processual, oportunizando a advocacia a focar na produção técnica”.

Entretanto, o advogado afirma que não acredita na substituição de profissionais pelas IAs, “posto que estas jamais poderão oferecer atendimento humanizado. Acredito e pratico diariamente com meus clientes a proposição de soluções jurídicas específicas, considerando aspectos humanos que transcendem o simples enquadramento da situação fática à determinada norma legal”.

“A qualificação é o caminho. Hoje a advocacia não pode apenas especializar-se em determinada área do Direito, mas obter conhecimento heterogêneo para lidar com situações provenientes de relações sociais de forma equilibrada, utilizando a tecnologia como aliada”, finaliza.

MCA Advocacia

Endereço: Av. Alcindo Cacela, 459, sala 17 do Ed. Camilo Salgado, Umarizal, Belém

Telefones: (91) 99319-9336

Instagram: @mariocelio_alves