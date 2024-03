Marabá recebe Dia D de combate à dengue e leishmaniose

A Prefeitura de Marabá vem intensificando o combate ao mosquito da dengue, o aedes aegypti, por toda a cidade. Os bairros Bela Vista e Jardim União receberam, na última sexta-feira, 15, o Dia D de Combate à Dengue e Leishmaniose, com diversos serviços, como visitas domiciliares, aplicação de fumacê e orientações sobre a prevenção da dengue. O serviço foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Endemias e Vigilância Ambiental, Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e Coordenação de Imunização do município.

O objetivo da ação é conter o aumento no número de casos de dengue na cidade. No ano passado, Marabá confirmou 22 casos da doença. Já nos primeiros meses deste ano, o Departamento de Endemias do município registrou 24 notificações, o que acendeu um alerta na gestão municipal.

“A Secretaria Municipal de Saúde preocupada com os casos de dengue confirmados no município de Marabá, passa a realizar essas ações de impacto em alguns bairros. É para chamar a atenção da população, para alertar sobre os riscos de manter criadores em casa com água parada, com lixo exposto. E, nós, estamos visitando todas as casas, fazendo tratamento larvário com larvicida. A gente já teve um trabalho de controle químico também”, informou o coordenador de endemias e vigilância ambiental, Amadeu Moreira.

Combate à dengue

A principal ação de combate à dengue é o controle do seu vetor, o mosquito aedes aegypti. Vasos com água, pratos, pingadeira, pequenas fontes ornamentais, além de caixas d'água e calhas, que podem se tornar potenciais criadouros de mosquito, foram monitorados durante a ação.

“Nesses bairros, os agentes estão de casa em casa, conversando com o povo, dando as orientações, vendo se tem focos de mosquito para orientar as pessoas sobre a prevenção dessa enfermidade”, explicou o médico veterinário Flávio Ferreira, coordenador do CCZ.

Vacinação

Ação levou vacinação para crianças e adultos, assim como para os animais de estimação (Sara Lopes/Prefeitura de Marabá)

Além das ações de combate ao mosquito aedes aegypti, a Secretaria Municipal de Saúde levou vacinação para crianças e adultos, a fim de promover a atualização do cartão vacinal. Os pets também foram atendidos durante a ação, onde o CCZ realizou vacinação antirrábica em cães e gatos, assim como coleta de sangue para detecção de leishmaniose, com informações importantes sobre o combate do mosquito palha, transmissor de leishmaniose em cães e humanos.

“Ver uma ação como essa aqui para o nosso bairro, que é um bairro periférico, que precisa de mais ações como essa, auxilia a gente com o cuidado dos animais. Eu acredito que é muito importante, muito importante mesmo, ajuda a gente a ter mais cuidado também”, ressalta a dona de casa Artemisa de Jesus.

Sintomas da dengue

Ficar atento aos sintomas da dengue é fundamental, já que, muitas vezes, eles se confundem com os sintomas gripais ou até mesmo com os da Covid-19. Entre os principais sintomas estão dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, febre alta, vômito e vermelhidão na pele.

Ao identificar os primeiros sintomas, é importante procurar uma unidade básica da saúde. "Lembrando que a dengue está se apresentando de uma forma mais agressiva também. O vírus sofreu uma mutação de resistência e vem apresentando quadros mais diferenciados. Então, confunde muito com o sintoma gripal, ou com a própria Covid-19”, reitera Amadeu.

