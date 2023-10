Marabá avança com obras da nova ponte sobre o Rio Itacaiúnas

A Prefeitura de Marabá tem investido em obras e projetos que garantam melhor mobilidade para a população do município. Um exemplo do trabalho que vem sendo realizado pela gestão municipal é a construção da ponte sobre o rio Itacaiúnas. O projeto vem avançando ao longo dos últimos meses.

Durante esta semana, a obra iniciou nova etapa e avançou com a execução da concretagem dos pilares, estacas e travessas. Os operários que atuam na construção iniciaram a colocação das estruturas de ferro nos 20 pilares em construção. A nova ponte terá 524 metros de comprimento com 12 de largura, sendo 1,85 metros de faixa de passeio.

Segundo o engenheiro civil Diego Garcez, do Consórcio Ponte Itacaiúnas, formado pelas empresas Construtora A Gaspar S.A e Arteleste Construções, já foram concretadas 52 estacas de 1200mm em área de terra firme e de 2000mm no leito do rio, das 64 que serão montadas.

“Estamos na fase da concretagem dos blocos, pilares e travessas. Já executamos a concretagem de 52 das 64 estacas previstas em projeto, 20 pilares e dois mastros do trecho estaiado, é a etapa da execução da infra e da superestrutura da ponte”, explicou o engenheiro.

Além dos 20 pilares que estão sendo erguidos, o projeto prevê ainda a construção de mais quatro pilares na margem direita do rio e outros dois no leito do Itacaiúnas. O prazo total para execução do projeto é de 20 meses. O investimento total da construção está orçado em R$ 109 milhões, sendo R$ 50 milhões de aporte financeiro do Governo do Estado do Pará.

Nova ponte terá 524 metros de comprimento com 12 de largura, sendo 1,85 metros de faixa de passeio (Reprodução/Sara Lopes)

A Prefeitura de Marabá destinará os demais R$ 59 milhões para a construção da ponte, assim como para serviços de infraestrutura nas vias de acesso que ligam à cabeceira da ponte nas duas margens do rio.

O secretário municipal de viação e obras públicas de Marabá, Fábio Moreira, destaca a importância dos investimentos realizados na construção da ponte para a mobilidade da população da cidade. "É uma obra para o futuro e temos que pensar no trânsito com maior fluidez e, hoje, já existe uma reclamação grande no trânsito, mas temos que planejar a cidade para o futuro”, finaliza o titular da pasta.