Mais Barato conta com diversidade de produtos em suas três unidades

O supermercado Mais Barato tem diversos setores em suas três unidades como de carne, hortifruti e padaria.

A rede atua com o compromisso de fornecer a melhor experiência de compras possível aos clientes a partir dos investimentos nesses departamentos para atender às crescentes necessidades e preferências dos consumidores.

Carne

A seção de carnes embaladas do supermercado oferece uma seleção ampla de cortes prontos para o preparo de modo prático e com qualidade, como exemplos os cortes para estrogonofes, guisados e entre outros. Ainda possui um espaço para as carnes suínas também com diversos tipos de cortes para facilitar na hora do churrasco.

Além disso, o setor ainda conta com estrutura rigorosa nos padrões de higiene para manter o frescor e a qualidade das carnes.

Hortifruti

A seção de Hortifruti também prioriza a diversidade de produtos. Ela oferece uma seleção diversificada de frutas e vegetais frescos e sazonais, desde as clássicas opções até as mais exóticas, como o espaço de frutas importadas.

O setor ainda possui o "+Saúde", uma linha de saladas, frutas cortadas e sucos prontos para o consumo. A linha é cuidadosamente executada por profissionais para garantir às necessidades nutricionais do produto. Ainda há a Quinta do Horti +B, um dia da semana dedicado a ofertas em frutas, verduras e legumes. Todos selecionados com qualidade para entregar o melhor ao cliente.

Padaria

Para os amantes de pães e confeitaria, a padaria da Rede Mais Barato agora oferece uma experiência ainda mais deliciosa, desde pães artesanais até bolos e doces requintados. Os padeiros dedicados utilizam ingredientes de primeira qualidade para criar produtos irresistíveis.

A seção de padaria conta com setor de pizzas embaladas e montadas, no qual ocasionalmente ocorre o festival da Pizza Mais Barato com valores promocionais.

As unidades Plaza e Alcindo tem o sushi, preparado por profissionais capacitados e utilizando ingredientes frescos e montados de acordo com a preferência do cliente. Um espaço diversificado, em que todos possam desfrutar das delícias e sabores surpreendentes da Padaria +B.

O Grupo Mais Barato existe há sete anos e é referência no varejo com o compromisso de fornecer produtos de qualidade, conforto e excelente atendimento ao cliente com presença em Belém, nos bairros de São Brás, Nazaré e Tapanã.