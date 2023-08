Mais Barato: Adegas +B oferecem uma experiência sensorial surpreendente

Os amantes de vinho e aqueles que apreciam a arte da enologia têm uma excelente opção em Belém. O Grupo Mais Barato dispõe de deslumbrantes adegas em suas unidades Plaza e Alcindo. Uma experiência única para os clientes, harmonizando uma seleção requintada de vinhos e uma variedade de frios importados, tudo em um ambiente sofisticado.

Nas adegas, foi pensado um lugar onde os clientes pudessem explorar e vivenciar uma experiência sensorial e gastronômica. Ela oferece uma ampla gama de rótulos de vinhos, abrangendo vinhedos renomados de todo o mundo, dos vinhos tintos encorpados aos brancos frescos e dos elegantes champanhes aos destilados. Além disso, possui uma seleção de queijos refinados de diversas texturas, assim como outras qualidades de frios quem compõem excelentes tábuas de degustações. É um local que une experiência, sabores, história e satisfação.

Um dos diferenciais na Adega, é a seleção de vinhos excepcionais de vários países conceituados no mundo vinícola, como: Brasil, França, Portugal, Espanha, Argentina, Chile, México e África do Sul. Além disso, o Grupo oferece eventos frequentes de degustações conduzidas por sommeliers, proporcionando aos clientes a oportunidade de degustar harmonizações surpreendentes a cada gole.

As Adegas +B unem experiência, sabores, história e satisfação (Divulgação)

"A nossa visão ao criar as Adegas foi proporcionar um espaço onde nossos clientes possam viver a experiência da cultura do vinho de maneira envolvente. Queremos compartilhar nosso amor pela enologia, tornando-a acessível a todos, desde os entusiastas experientes até os iniciantes curiosos", afirma Fred Chimiti, Diretor Executivo do Grupo Mais Barato.

O Grupo Mais Barato está presente em Belém, e é conhecido por sua dedicação à qualidade dos produtos, sofisticação dos espaços e excelente atendimento ao cliente. Com 8 anos de experiência, o Grupo mantém-se sempre inovando para atender às necessidades em constante mudança dos clientes.