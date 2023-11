Magia do Natal chega ao Altamira Shopping com exibição de luzes e decorações natalinas

O Altamira Shopping, um dos principais centros de compras do município de Altamira, no Pará, tem a honra de anunciar a inauguração da sua decoração de Natal que irão encantar moradores e visitantes durante a temporada natalina. O evento de inauguração está marcado para a sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023, às 19 horas, e promete iluminar a noite com uma exibição espetacular de luzes e decorações natalinas.

O Altamira Shopping, com seus impressionantes 9.092 metros quadrados de área construída, é um marco de conveniência e entretenimento na região. Com quatro lojas âncoras e sete lojas satélites, o shopping oferece uma ampla variedade de lojas e serviços que atendem às necessidades de todos os clientes. Além disso, o compromisso com a segurança e a qualidade no atendimento fazem do Altamira Shopping um local perfeito para compras.

A atração principal desta temporada de Natal é a espetacular iluminação que enfeitará a fachada externa do shopping. Cascatas de LED, festões, bolas e laços cuidadosamente dispostos criarão um cenário mágico que certamente encantará a todos que passarem pelo Altamira Shopping.

O Altamira Shopping convida moradores, visitantes e a imprensa a se juntarem a eles para este evento memorável de inauguração das luzes de Natal, que promete trazer alegria e beleza para a comunidade durante toda a temporada festiva.

Detalhes do Evento:

Data: Sexta-feira, 24 de novembro de 2023.

Hora: 19h00

Local: Altamira Shopping, Altamira, Pará

Sobre o Altamira Shopping:

O Altamira Shopping é um centro comercial, localizado na Rua 7 de Setembro, nº 2467 no Centro de Altamira, oferecendo uma experiência de compras única com suas lojas âncoras e satélites, segurança e atendimento de qualidade. Aberto de segunda a sábado, das 8h às 21h, o shopping se orgulha de ser um local que atende às necessidades de toda a comunidade.