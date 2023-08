Luciana de Menezes Pinheiro: Aprimorar as novas práticas

O profissional do Direito na sociedade atual precisa equilibrar suas habilidades com o uso inteligente da tecnologia. Tal competência se torna ponto de destaque em um mercado que permanece em constante transformação. Essa é uma das convicções que orientam a advogada Luciana de Menezes Pinheiro, especialista nas áreas Cível, Empresarial e da Lei Geral de Proteção de Dados.

“Atualmente, a capacidade de adaptação à tecnologia é muito importante para que os advogados permaneçam relevantes e competitivos na prática jurídica moderna. Esses avanços vêm alterando significativa e profundamente a forma como os serviços jurídicos são prestados, e ainda a forma de interação dos advogados com seus clientes, colegas e equipe”, observa a profissional.

Com mais de 17 anos de atuação no mercado, Luciana de Menezes Pinheiro é proprietária do Menezes Pinheiro – Advogados Associados. A equipe do escritório busca manter o aprendizado constante para proporcionar serviços jurídicos mais eficientes.

“Buscamos maneiras de aproveitar as novas ferramentas e abordagens tecnológicas para aprimorar nossas práticas e serviços, visando o melhor resultado ao nosso cliente. Sempre nos aperfeiçoamos em cursos, workshops e treinamentos específicos sobre tecnologias aplicadas ao Direito, softwares de gerenciamento de processos jurídicos, ferramentas de análise de dados, sistemas de automação e plataformas de pesquisa jurídica”, assegura.

Para a advogada, o uso da inteligência artificial (IA) traz benefícios para a advocacia, porém, também há desafios que precisam ser considerados.

“Além de garantir a privacidade e a segurança dos dados, a responsabilidade legal também é um revés que a advocacia enfrenta. Ao utilizar a IA como forma de auxílio em pesquisas, análise ou previsões, surge a responsabilização em caso de erros ou decisões equivocadas. Assim como as vieses algorítmicas, pois a IA é treinada com uma base de dados enviesada que pode resultar em decisões jurídicas parciais ou discriminatórias, o que pede muita atenção do advogado”, enfatiza.

Luciana de Menezes Pinheiro aponta, ainda, que a relação entre a modernização e a atuação do profissional do Direito é crucial para desenvolver soluções legais adequadas aos desafios da sociedade contemporânea. “É necessário que os profissionais do Direito estejam preparados para enfrentar e aproveitar as oportunidades trazidas pelas mudanças tecnológicas, mantendo o foco em promover a justiça e o bem-estar social”, reitera.

