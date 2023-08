Lucas Sá Souza: Direito de defesa

Compromisso e dedicação com cada cliente. Essas são as premissas que orientam o trabalho do criminalista, mestre e professor universitário Lucas Sá Souza. Profissional com ampla experiência no atendimento empresarial é, também, especialista em casos complexos, como crimes ambientais, lavagem de dinheiro e Tribunal do Júri.

“Nossa preocupação é com o cliente, 100%. Nosso cliente é a nossa causa. Somos criativos e estratégicos nas defesas que patrocinamos. Os casos que defendemos já são barulhentos por natureza e de grande repercussão, então, focamos em proteger o nome e o direito de quem defendemos da forma mais eficiente possível”, observa Lucas Sá, sócio-fundador do escritório Sá Souza Advogados.

A partir da popularização das redes sociais - e do consequente avanço sobre a privacidade - deriva um fenômeno bastante discutido: o chamado “linchamento digital”. E é essa “judicialização da vida humana” a principal ameaça ao direito à ampla defesa, avalia Lucas Sá.

“Sabendo que um processo criminal pode destruir a reputação de alguém e que nossos clientes são empresários, a experiência me mostra que o criminalista é essencial para que o ser humano possa se defender e esclarecer todos os fatos com dignidade e seriedade”, comenta. “Além disso, por atuarmos em casos de repercussão em todo o país, estabelecemos uma filial em Brasília para realizarmos o acompanhamento das nossas causas pessoalmente nos Tribunais Superiores”, detalha o criminalista.

Dentre os planos para os próximos anos, adianta Lucas Sá, está o investimento em ferramentas tecnológicas para auxiliar nos processos. “Em especial para as acusações ambientais, minerárias e de lavagem de dinheiro, pois os órgãos de acusação estão cada vez mais valendo-se de tecnologia para adentrar na privacidade das pessoas de forma séria e a defesa precisa estar preparada para fazer frente”, finaliza.

Escritório Sá Souza Advogados

Endereço: Trav. Quintino Bocaiúva, 2.301, 19º, Ed. Rogélio Fernandez, Cremação, Belém

Instagram: @sasouzaadvogados