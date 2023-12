Luann Wendel: Mestrado abre caminho inédito para fortalecer a atenção primária

O mestrado em Saúde da Família da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) é o primeiro programa de pós-graduação na área da saúde da universidade. É um programa em rede que contempla as universidades federais em todo o Brasil, sendo liderado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O programa, que começará em 2024, abrangerá profissionais de saúde, em especial aqueles ligados ao Sistema Público de Saúde (SUS). O professor doutor Luann Wendel é o coordenador do programa e conta mais sobre a importância da atenção primária à saúde e a chegada do novo curso.

Quando falamos em “atenção primária à saúde”, dentro do nosso cotidiano, o que significa?

É geralmente o primeiro ponto de contato entre o paciente e o serviço ou profissional da saúde. Na sua essência, a atenção primária cuida das pessoas, e não apenas trata doenças ou condições específicas. É um serviço que está o mais próximo possível do atendimento cotidiano dos indivíduos, da família e da comunidade. Inclui aspectos que vão desde a promoção da saúde, prevenção, até o tratamento de algumas doenças ou controle delas.

E como o mestrado em Saúde da Família da Unifesspa vai contribuir para a formação de profissionais com uma abordagem centrada na família e na atenção primária?

O programa irá contribuir na educação permanente de profissionais da saúde com base na consolidação de conhecimentos relacionados aos aspectos técnicos e científicos, com ênfase na atenção primária em saúde, na gestão e educação.

Quais são as principais áreas de pesquisa em que os estudantes e professores vão trabalhar?

Atenção à saúde, acesso e qualidade na atenção básica em saúde; atenção integral aos ciclos de vida e grupos vulneráveis; educação e saúde; gestão e avaliação de serviços na estratégia de saúde da família; informações e saúde; pesquisa clínica e vigilância em saúde.

Quais são os principais desafios enfrentados pelo programa e como é possível superá-los?

Por ser um mestrado profissional, os futuros discentes irão trazer as dificuldades reais que são enfrentadas diariamente durante o serviço. Dessa forma, teremos como missão propor ideias, produtos e/ou soluções utilizando métodos e argumentos científicos para tentar superá-los. Assim, teremos materiais suficientes para qualificar o serviço e favorecer a melhora do atendimento.

Quais são os benefícios e a importância de se trabalhar com foco na saúde primária, tanto para a população quanto para o sistema de saúde?

Trabalhar com foco na saúde primária é fundamental para promover o bem-estar da população e melhorar a eficiência do sistema de saúde, contribuindo para a prevenção e promoção da saúde, acesso universal aos sistemas de saúde, eficiência no uso de recursos, melhor gestão de doenças crônicas e aumento da satisfação do paciente.

E como o mestrado está envolvido em pesquisas relacionadas à saúde da família e à atenção primária à saúde?

O mestrado desempenha um papel importante na condução de pesquisas relacionadas à saúde da família e à atenção primária à saúde. Isso se dá por meio da formação de novos pesquisadores na área, acesso a recursos e orientações mais eficazes, análise e avaliação de programas em saúde. Todas essas pesquisas são essenciais para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde e a eficácia das políticas de saúde nessas áreas.

Como o programa promove a integração entre ensino, pesquisa e atuação prática na comunidade, especialmente em relação à promoção da saúde da família?

Por ser um mestrado profissional, desempenha um papel fundamental na formação de profissionais altamente qualificados e preparados para atender às demandas dos setores específicos. Isso irá favorecer a relevância para o mercado de trabalho, integração entre a teoria e prática, desenvolvimento de habilidades específicas, melhoria dos serviços, contribuição para a sociedade e atualização constante do conhecimento.

Já que a turma começa no próximo ano, como está a expectativa para o programa? E como ele chega para contribuir para a saúde do nosso Estado?

Estamos muito entusiasmados por oferecer o primeiro mestrado profissional em saúde da Unifesspa e o primeiro da região também. As nossas expectativas são as melhores possíveis, principalmente por poder capacitar os profissionais, o sistema como um todo, e assim possibilitar a melhoria da saúde da população de toda região.