Luana Viegas Leal & Maria Chrisantina Sá Souza: Estratégia processual caso a caso

A advogada criminalista Luana Viegas Leal, mestre em Direito e especialista em processo penal, acredita que a qualificação contínua e o aperfeiçoamento das estratégias de defesa são primordiais no exercício jurídico. Esse empenho, avalia a advogada, permite ao profissional analisar as especificidades de cada caso e eleger, a partir disso, a melhor estratégia.

“A importância do criminalista é singular. Esse profissional se dedica a formular uma defesa de excelência, respeitando o trâmite processual e sem violações a direitos individuais e às garantias processuais para que, ao final, sejam exaradas decisões judiciais compatíveis com a legislação e o entendimento dos tribunais superiores”, avalia.

Luana Viegas Leal ressalta que é essencial conhecer o processo, a legislação e as jurisprudências para, assim, proceder com uma defesa capaz de atender às peculiaridades e necessidades de cada cliente integralmente.

“No escritório, todos os casos são estudados e analisados cuidadosamente, visando a melhor estratégia processual para nosso cliente”, destaca a criminalista, sócia do escritório Sá Souza Advogados.

Maria Chrisantina Sá Souza: “Todos convergem no mesmo sentido que é apresentar a melhor defesa e o melhor resultado aos clientes” (Arquivo pessoal)

Já Maria Chrisantina Sá Souza é especialista em advocacia consultiva empresarial, compliance e gestão de riscos jurídicos de empresas. A advogada é, também, a responsável pela gestão dos serviços jurídicos do escritório Sá Souza Advogados, à frente do planejamento estratégico, do clima organizacional e do aprimoramento do quadro funcional do escritório.

“A advocacia deve ser sempre direcionada à prestação de serviços com qualidade e responsabilidade. É suporte insubstituível para resguardo dos direitos de nossos clientes, que nos confiam seus anseios e problemas”, avalia a advogada.

Para ela, o crescimento do escritório é fruto do trabalho sério e focado no cliente. “Todos convergem no mesmo sentido que é apresentar a melhor defesa e o melhor resultado aos clientes. Por este motivo, somos campeões na busca de ferramentas de formação do nosso quadro, com visão holística, que nos mantém à frente e com melhor performance de êxito”, explica Chrisantina Sá Souza.

“Três pilares presentes em nosso radar diário são: a contínua formação técnico-jurídica com visão holística de nossa equipe; visão de futuro integrada nos anseios do quadro de nossos colaboradores profissionais; e atuação ética e transparente com nossos clientes”, finaliza Maria Chrisantina Sá Souza.

