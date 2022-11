Lixo nas praias: quais as consequências e soluções?

Com a chegada do fim do ano, se aproxima o período de férias escolares e as viagens para a praia com a família. Porém, notícias de poluição no litoral brasileiro estão se tornando mais frequentes, a falta de limpeza das praias impacta diretamente em danos ambientais, afetando a qualidade da água, tornando-a imprópria para o banho, além de prejudicar o turismo, os pescadores, a saúde dos moradores e a diversidade da vida marinha na região.

Estima-se que 80% do lixo marinho tenha origem em terra, chegando aos oceanos por meio dos cursos d'água, o que indica uma necessidade de melhores gestões dos recursos hídricos e dos resíduos sólidos.O lixo marinho é composto por materiais sólidos fabricados ou transformados (plásticos, filtros de cigarros, vidro, metal e madeira) que são jogados no ambiente marinho, constituindo grave ameaça à saúde dos nossos mares, rios e lagos, mas também à nossa economia e à sociedade.

Nesse cenário, os plásticos são os principais detritos encontrados no ambiente marinho. Ao contrário dos materiais orgânicos, os plásticos concentram-se nos oceanos e podem levar 500 anos para se decomporem. Afetando diretamente a fauna marinha, pois são confundidos com alimentos e ingeridos pelos animais, causando sua morte e contaminando cadeias alimentares, com sérios impactos na saúde dos seres humanos.

Diante disso, é necessário organizar ações para agir e mobilizar a população para impedir o avanço da poluição marítima. Esse movimento passa por uma mudança que inclui uma série de hábitos. Confira:

- Prevenção do descarte irregular;

- Coleta de resíduos;

- Evitar usar materiais descartáveis;

- Buscar o descarte adequado para materiais descartáveis;

- Consumir marcas comprometidas com a proteção da vida marinha.

