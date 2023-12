Leila Hanna: Compromisso com a saúde bucal infantil

Apaixonada pela saúde bucal infantil e comprometida com a comunidade paraense, a odontopediatra Leila Hanna se destaca pela abordagem holística, inclusiva e inovadora, buscando superar os desafios enfrentados por profissionais da saúde bucal que atendem crianças.

No Pará, onde o acesso aos serviços odontopediátricos é frequentemente restrito em áreas remotas e carentes de infraestrutura, Leila Hanna concentra seus esforços em levar cuidados de qualidade às crianças. “A conscientização sobre a importância da saúde bucal varia em diferentes grupos familiares. Educar os pais e responsáveis sobre práticas preventivas e a necessidade de consultas odontológicas regulares é um desafio, especialmente quando há barreiras culturais”, afirma.

Além da dedicação em atender às necessidades clínicas das crianças e de suas famílias, Leila Hanna se destaca também pela participação em programas de educação continuada, conferências e grupos de estudo. A constante busca por conhecimento e inovação é evidente em seu compromisso com publicações científicas regulares e engajamento em fóruns on-line especializados.

Hanna abraça as tecnologias emergentes na odontopediatria, reconhecendo o potencial delas para aprimorar a experiência do paciente e promover a educação preventiva. “Ao equilibrar o uso ético dessas tecnologias com uma abordagem humanizada e centrada no paciente, os profissionais desta área podem oferecer cuidados cada vez mais eficazes e compassivos, promovendo a saúde bucal das futuras gerações”, destaca.

Leila Hanna representa a essência da odontopediatria moderna, abraçando os desafios da profissão com empatia, conhecimento técnico e dedicação ao avanço da saúde bucal infantil. Seu impacto positivo na comunidade paraense e sua busca por inovação e sensibilidade solidificam seu lugar como uma líder inspiradora e respeitada na odontopediatria regional.

