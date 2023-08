Lei de Mobilidade Urbana: quais são as prioridades para o transporte público?

Em 2012, a Lei de Mobilidade Urbana foi aprovada e sancionada, trazendo diversas diretrizes e instrumentos para orientar os municípios sobre o planejamento do sistema de transporte e de infraestrutura viária para que ocorra uma boa circulação de pessoas e cargas.

De acordo com a Lei, os municípios localizados em regiões metropolitanas, que possuem mais de 20 mil habitantes e que não tenham elaborado um plano de mobilidade urbana até abril de 2021, ficarão impedidos de receberem recursos federais destinados à infraestrutura viária e a transportes públicos.

A legislação também visa a priorização de transportes não motorizados, motorizados e dos serviços de transporte público coletivo, além de atuar na integração entre os modos e serviços de transporte urbano, inclusive em cidades vizinhas.

Legislação também está focada em garantir preços acessíveis no transporte público (Freepik.com)

Acessibilidade

Outro ponto importante é que a Lei também atua na promoção de mecanismos para garantir preços acessíveis no transporte público, vias exclusivas para ônibus e bicicletas, restrição de circulação de veículos privados em determinados horários e cobrança de tarifa para utilização de infraestrutura urbana, como estacionamentos públicos.

O desenvolvimento sustentável também é um ponto chave da Lei, que pretende diminuir os custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades, incentivando o desenvolvimento e o uso de energias renováveis, que são menos poluentes. Além disso, a legislação prioriza a redução das desigualdades e a promoção de inclusão social, bem como o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais.

Resultados

Embora tenha grande importância para a população brasileira, não são todas as cidades do Brasil que possuem um plano de mobilidade urbana. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 1.912 municípios são obrigados a elaborar e a aprovar um plano de mobilidade urbana.

Diante desse cenário, 1.423 municípios já prestaram informações à Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana (Semob). Ainda segundo o IBGE, o número de municípios no Brasil que declararam ter elaborado o plano de mobilidade urbana chega a 382, sendo 366 entre os obrigados a aprovar o plano.

É válido destacar que as cidades que não realizam a aplicação da Lei apresentam mais dificuldades para resolverem os diversos problemas relacionados à mobilidade urbana.

Veja, a seguir, os benefícios de investir em mobilidade urbana:

- Quando bem planejado, o sistema de mobilidade urbana é capaz de aumentar a acessibilidade das pessoas aos serviços públicos como escolas, hospitais e centros de lazer;

- A mobilidade urbana eficiente consegue reduzir os congestionamentos de trânsito e melhorar o fluxo de veículos nas principais avenidas;

- Com mobilidade urbana, os municípios tornam-se mais atrativos para os investimentos estrangeiros e turismo, o que acaba gerando maior desenvolvimento econômico;

- A geração de empregos também cresce com a mobilidade urbana, já que existem empregos diretos e indiretos na construção e manutenção de infraestrutura de transporte público e ciclovias, por exemplo.