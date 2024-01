"LEGO® EXPERIENCE" leva diversão e criatividade para o Boulevard Shopping

Líder no segmento de brinquedos de montar, a LEGO® será tema de uma atração inédita no Boulevard Shopping, entre os dias 10 de janeiro e 04 de fevereiro. O evento "LEGO® EXPERIENCE" contará com seis espaços divertidos, cada um com versatilidade para montar brinquedos diversos. Com entrada gratuita, é voltado para crianças de 18 meses a 12 anos, garantindo uma experiência memorável nas férias.

"Mais uma vez o Boulevard Shopping traz a Belém uma atração exclusiva, oferecendo uma programação única para os pequenos durante as férias. As crianças não só se divertem, mas também exploram sua criatividade, enquanto contribuem para o desenvolvimento motor devido ao design característico das peças de montar", pontua a gerente de marketing do empreendimento, Tatiane Piza.

O LEGO® EXPERIENCE é dividido em seis ambientes: LEGO® FRIENDS, LEGO® BOOST, PAREDE DE BLOCOS LEGO®, LEGO® GAMES, AQUÁRIO DE BLOCOS LEGO® e LEGO® DUPLO, com cenários com temas distintos e recomendação de faixa etária específica. Com as peças, é possível montar animais, veículos, carros, robôs, personagens de contos de fadas, casas e muito mais. Para as crianças menores, de 18 meses a 03 anos, as peças de LEGO® DUPLO estarão disponíveis, proporcionando diversão e oportunidades de aprendizado com segurança.

Serviço LEGO® EXPERIENCE

Período: 10/01 a 04/02

Horário: Domingo a quinta-feira, das 12h às 21h. Sexta-feira e sábado, das 10h às 22h.

Turmas a cada 30 minutos. Tempo médio de permanência no espaço: 25 minutos.

Onde: Praça de Eventos - Piso 1 do Boulevard Shopping Belém - Av. Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto.

Evento gratuito.

Para crianças de 18 meses a 12 anos. Mais informações e regulamento no site do Boulevard Shopping.