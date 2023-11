Leal Moreira traz Torre La Vie com conceito “Connect Living”

Um sucesso em seus três meses de pré-lançamento, o Torre La Vie, da Construtora Leal Moreira, apresenta um inovador e sofisticado projeto para a capital paraense. O oitavo empreendimento da Construtora na Rua João Balbi possui localização privilegiada, próximo de tudo o que há no bairro de Nazaré.

Além das luxuosas penthouses de 378m², o Torre La Vie conta com unidades de 188m² e coberturas duplex, ambas com 4 suítes. Para este empreendimento, a Leal Moreira desenvolveu diversos conceitos que agregam ao bem estar, e entre eles está o “Connect Living”.

No “Connect Living”, os futuros moradores poderão contar com ambientes exclusivos, onde será possível celebrar os melhores momentos, como no Espaço Gourmet, que poderão realizar jantares harmonizados, ou no Espaço Wine/Beer, que contará com uma adega para momentos de descontração e lazer.

Espaço Wine/Beer contará com adega, para desfrutar de momentos especiais (imagem: divulgação Leal Moreira)

Já o Terraço Grill combina com os ambientes de piscina, se tornando a escolha ideal para churrascos e confraternizações. E claro, o Torre La Vie conta com um amplo Salão de Festas, indispensável para a realização dos grandes eventos.

Terraço Grill é ideal para encontros em família e outras comemorações (Imagem: Divulgação Leal Moreira)

O projeto arquitetônico do Torre La Vie é assinado pelo arquiteto Ricardo Wanderley, com paisagismo pelo Namata Paisagismo e o projeto de decoração das áreas condominiais pelos arquitetos Ana Perlla e José Jr, do Perlla Et. Jr. Para saber mais sobre o empreendimento, clique aqui.