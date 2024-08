Leal Moreira traz seu primeiro empreendimento em São Paulo, LM Urban Flats Bela Cintra

A Leal Moreira, referência no mercado imobiliário, apresenta o seu mais novo empreendimento, o LM Urban Flats Bela Cintra, em São Paulo. Localizado na desejada rua Bela Cintra, próximo à Avenida Paulista, ele representa um passo estratégico que expande as operações da construtora no maior mercado imobiliário da América Latina.

Sendo a única incorporadora paraense a investir neste cenário, a Leal Moreira reafirma seu compromisso com a confiança conquistada junto aos seus clientes, trazendo uma visão inovadora para o futuro. Com um movimento inverso de importação de conceitos, o empreendimento leva o talento de arquitetos, designers e outros profissionais criativos locais até São Paulo.

LM Urban Flats Bela Cintra traz visão inovadora para a Construtora, além de localização estratégica na capital paulista (IMAGEM: Leal Moreira)

Com visão de crescimento geográfico, a escolha do novo empreendimento em São Paulo se dá após uma série de análises e estudos por um time de profissionais e gestores altamente qualificados, obedecendo a rigorosos critérios de gestão de negócios.

Com este perfil, o LM Urban Flats Bela Cintra é ideal para investidores que buscam alta rentabilidade, além de oferecer segurança e comodidade.

O sucesso do empreendimento já se mostra desde a sua apresentação, onde em apenas uma semana, surpreendeu até as projeções mais otimistas ao vender 50% das suas unidades. Esse resultado reafirma a força da marca e o acerto da estratégia de expansão.

Segundo Igor Moreira, Diretor Executivo, o novo empreendimento é um marco para a incorporadora, que também está completando 38 anos de trajetória. “Nos últimos anos, nos acostumamos a ver as incorporadoras do Sudeste invadindo a nossa cidade, mas dessa vez ousamos pensar diferente, apresentando nosso primeiro empreendimento em São Paulo, na rua Bela Cintra, uma das ruas mais charmosas da cidade. Estamos fazendo isso levando toda a gestão local e todo o estudo e planejamento que fizemos ao longo dos últimos anos. São administradores, incorporadores, engenheiros, corretores e arquitetos locais que irão representar nosso estado e a Amazônia no maior mercado imobiliário da América Latina”, finaliza.

Para Diretor Executivo Igor Moreira, o empreendimento é um acerto estratégico, afirmando presença no maior mercado imobiliário da América Latina (Foto: Leonardo Lima)

Para o novo empreendimento, estão disponíveis unidades Studio, Studio Duplex, apartamentos, além das unidades Apartamento Garden.

O LM Urban Flats Bela Cintra tem o seu pré-lançamento marcado para outubro e já movimenta o mercado. Para saber mais informações sobre o empreendimento, clique aqui.