Leal Moreira realiza pré-lançamento do Skye Tower

A Construtora Leal Moreira realizou, no último dia 13, o pré-lançamento de seu novo empreendimento, o Skye Tower. Corretores e convidados puderam conferir, em detalhes, todos os recursos da nova Torre, que terá localização privilegiada na rua Oliveira Belo, Umarizal.

Com fachada moderna e sofisticada, o Skye Tower traz em seu conceito os compactos de luxo. Arrojados, eles apresentam ambientes planejados que não abrem mão de toda a qualidade e conforto. O empreendimento conta com unidades Studio de 32m², 38m² e 39m²; Studio Duplex de 58m², além de apartamentos flex com 67m² (2 quartos) e apartamento unificado de 77m², com 2 suítes.

Unidade Studio de 39m². Sugestão de decoração por Nathalia Chady (Imagem: Divulgação Leal Moreira)

O Skye Tower traz ainda, no rooftop do empreendimento, o pavimento Skye View, que proporcionará uma visão panorâmica para toda a cidade com espaços de convivência, como Wine Lounge, Espaço Gourmet e Lounge, além de Fitness com Cross Training e Coworking.

Lounge Skye View, no rooftop do empreendimento (Imagem: Divulgação Leal Moreira)

Os futuros moradores também poderão contar com o Skye Garden, um jardim suspenso entre os andares da Torre. Além disso, o empreendimento terá áreas de lazer completas, como um amplo Salão de Festas, Terraço Grill, Espaço Beauty, Studio Pet, Pet Garden, Brinquedoteca, piscinas adulto e infantil, Pool Lounge, entre outras.

Piscinas adulto e infantil, incluindo estar na água com spa (Imagem: Divulgação Leal Moreira)

No Skye Tower, a sustentabilidade também terá destaque com o conceito “Conexão Skye EKOLIV”, que trará fachada verde, sensor de presença e luminárias em LED nas áreas comuns, área destinada para coleta seletiva do lixo, ponto para abastecimento de veículos elétricos, conforto acústico e reaproveitamento das águas das chuvas.

O Diretor Executivo da Leal Moreira, Igor Moreira, destaca: “o Skye Tower apresenta um projeto inovador e traz muitos diferenciais exclusivos, como uma fachada verde moderna e com design sofisticado, um jardim suspenso entre os andares da Torre, área de lazer completa com espaços de convivência no rooftop, além de plantas dinâmicas e muito bem resolvidas. O Skye Tower vem para elevar o conceito de compactos de luxo na cidade”.

Igor Moreira ressalta os diferenciais do Skye Tower (Imagem: Divulgação Leal Moreira)

Já Ricardo Wanderley, arquiteto que assina o projeto arquitetônico, afirma: “o Skye Tower é um empreendimento diferenciado e com soluções inovadoras, desde a sua concepção de fachada, as escolhas das áreas de lazer, até as diversas tipologias de studios e apartamentos. Além da sua excelente localização, no melhor do Umarizal. O empreendimento já nasce um sucesso”.

Para Ricardo Wanderley, o Skye Tower traz inovações, da fachada às áreas de lazer (Imagem: Divulgação Leal Moreira)

Além de Ricardo, o projeto paisagístico do Skye Tower é assinado por Namata Paisagismo, e a decoração de áreas comuns por Ana Perlla e José Jr, do Perlla Et. Jr. DLX.

