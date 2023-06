Leal Moreira: obras do Torre Maranello têm início antecipado

A Leal Moreira recebeu clientes e parceiros em um brunch exclusivo no estande de vendas do Torre Maranello no último sábado (03/06) para marcar o início antecipado das obras do empreendimento, que já é um sucesso de vendas.

O projeto do Torre Maranello é assinado pelo arquiteto Ricardo Wanderley e conta com apartamentos de 232 a 464m², com 4 suítes e o conceito inovador de casas suspensas, localizado na travessa Dom Romualdo Coelho, no coração de um dos bairros mais nobres de Belém, o Umarizal.

Leal Moreira realizou um evento para marcar o início das obras do Torre Maranello (Divulgação/Leal Moreira)

Trazendo todo o aconchego e conforto de uma casa com a praticidade, estrutura e segurança de um condomínio vertical, o Torre Maranello já conta com mais de 66% das suas unidades vendidas em dois meses de lançamento.

VEJA MAIS

“A Leal Moreira segue comprometida com o cronograma de suas obras. E hoje estamos celebrando o encerramento do estande, a antecipação e o sucesso de vendas do Torre Maranello. Ele foi lançado em março deste ano e já terá suas obras iniciadas em junho deste ano. Isso é mais um fato que reforça o compromisso que a Leal Moreira tem com seus clientes”, pontua Igor Moreira, diretor executivo da Leal Moreira.

Conheça mais sobre o Torre Maranello:

Para o diretor de marketing da Leal Moreira, André Moreira, o Torre Maranello é um dos empreendimentos mais inovadores que Belém já recebeu. “O Torre Maranello tem várias inovações como as casas suspensas, quadra de beach tennis coberta, studio pet e pet garden, o que gerou o seu sucesso de vendas. Em apenas dois meses de lançamento tivemos 66% das unidades vendidas”, destaca André Moreira.

Quadra de beach tennis altamente moderna é uma das novidades do Torre Maranello (Divulgação/Leal Moreira)

Para conhecer mais sobre o Torre Maranello, clique aqui.