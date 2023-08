Leal Moreira faz pré-lançamento de novo empreendimento em Nazaré, o Torre La Vie

Corretores e parceiros puderam conhecer na noite da última quinta-feira (03) o Torre La Vie, novo empreendimento de luxo da Leal Moreira. Localizado na Rua João Balbi, no bairro de Nazaré, o Torre La Vie conta com unidades de 188m², além de penthouses e coberturas duplex de 378m², com quatro suítes, e traz o conceito ‘Conexão La Vie’, diferenciais exclusivos que abrangem a saúde e o bem-estar, os pets, as crianças, a sustentabilidade e outros conceitos importantes que conectam ao que realmente importa.

No centro de Belém e com localização privilegiada, o Torre La Vie fica próximo da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré e do Museu Emílio Goeldi. Além de estar perto de farmácias, hospitais, restaurantes, escolas e faculdades. O projeto arquitetônico da Torre é assinado por Ricardo Wanderley e o paisagismo elaborado pelo Namata Paisagismo.

Igor Moreira, diretor executivo da Leal Moreira, apresentou detalhes do Torre La Vie (Divulgação/Leal Moreira)

Um dos grandes diferenciais do empreendimento são as penthouses maison la vie, apartamentos com vista panorâmica, unidades com pé-direito de 4,50m, muita luz natural, piscina privativa, adega e ampla área gourmet que proporcionará aos futuros moradores a sensação de morar em uma casa.

Penthouse Maison La Vie (Divulgação/Leal Moreira)

O diretor executivo da Leal Moreira, Igor Moreira foi o responsável por apresentar o empreendimento aos corretores presentes no evento de pré-lançamento. “O Torre La Vie já nasce um sucesso e segue os passos da Leal Moreira, levando modernidade e sofisticação com uma infraestrutura de lazer completa, trazendo diversos itens que os moradores procuram em um empreendimento de luxo”, conta.

Corretores e parceiros conheceram em primeira mão o empreendimento, em evento exclusivo (Divulgação/Leal Moreira)

O Torre La Vie conta com uma área de lazer completa, com projeto assinado pelos arquitetos Ana Perlla e José Jr, composta de salão de festas, terraço grill, espaço wine/beer, espaço gourmet, fitness com lutas, quadra poliesportiva, quadra de beach tennis, quadra de tênis coberta, play kids, brinquedoteca, studio pet, pet garden, sauna, relax com spa, além da área das piscinas adulto e infantil.

O Torre La Vie vai contar com uma quadra de beach tennis, que faz parte do conceito ‘Fitlife & Healthy' (Divulgação/Leal Moreira)

Impressionada com o alto padrão e modernidade do empreendimento, a corretora Edileuza Mourão exalta os diferenciais do empreendimento. “O Torre La Vie chega em Belém com novas tendências e inovações no mercado imobiliário. A Leal Moreira vem cada vez mais se firmando como uma das maiores construtoras do norte”, comenta.

