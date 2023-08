Leal Moreira: conheça a tendência dos quintais privativos

Cada vez mais cresce a busca por apartamentos com quintais privativos, já que eles são ótimos para famílias com crianças, idosos e pets, pois são espaços que permitem o relaxamento e interação. Além disso, no quintal é possível cultivar plantas ou hortas, elementos que proporcionam bem-estar para os moradores. Em Belém, o empreendimento Torre Maranello, da Leal Moreira, tem o conceito de “casas suspensas”, que conta com quintais privativos altamente sofisticados.

De acordo com o arquiteto Ricardo Costa Wanderley, responsável por desenvolver os projetos arquitetônicos da Leal Moreira desde 2014, a tendência dos quintais privativos surgiu para oferecer um conceito ainda maior de casas para os apartamentos.

“Trata-se de uma área que dá, além do apoio para os serviços diários, a possibilidade de se ter um jardim ou horta particular, assim como espaço de varanda para tomar um bom café da manhã”, destaca o arquiteto.

Para o arquiteto Ricardo Wanderley, o quintal privativo oferece várias vantagens para o lar, entre elas, a interação entre os familiares e o cultivo de plantas (Arquivo pessoal)

É válido destacar que esse tipo de espaço é multiuso, ou seja, permite a utilização para os serviços do apartamento como, por exemplo, colocar os varais de roupas. Outro ponto importante é a boa iluminação e ventilação do quintal privativo, possibilitando que o apartamento fique mais arejado.

Torre Maranello

Com um conceito inovador de “casas suspensas”, o Torre Maranello é altamente sofisticado e conta com piscina privativa e ofurô na suíte master. “O Torre Maranello oferece segurança e praticidade, assim como área de lazer completa”, ressalta o arquiteto Ricardo Costa.

Torre Maranello traz todo o aconchego e conforto de uma casa com a praticidade, estrutura e segurança de um condomínio vertical (Divulgação/Leal Moreira)

Lançado em 2022, o empreendimento está localizado na travessa Dom Romualdo Coelho, no bairro do Umarizal. O Torre possui apartamentos de 232m² a 464m², com quatro suítes, sendo uma delas na categoria master. Também conta com hall social exclusivo, living e varanda gourmet.

Sustentabilidade

As práticas sustentáveis também fazem parte do projeto do Torre Maranello, fazendo com que a sofisticação não entre em atrito com a natureza. A seguir, confira os diferenciais sustentáveis do empreendimento:

- Fachada verde;

- Reaproveitamento das águas das chuvas para irrigação das floreiras;

- Placas solares que geram energia para a área condominial;

- Sensor de presença e luminárias em Light-Emiting Diode (LED) nas áreas comuns, contribuindo para a diminuição do consumo de energia;

- Ponto para abastecimento de veículos elétricos;

- Área destinada para a coleta seletiva do lixo.

E quando se trata de lazer e diversão nas áreas comuns do edifício, os moradores podem desfrutar de opções como a quadra de beach tennis e quadra coberta de tênis.