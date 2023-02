Laser Recupero: conheça as vantagens dessa novidade da Labodental

A tecnologia vem avançando cada vez mais e trazendo benefícios, por meio de dispositivos, para diversos segmentos da saúde, inclusive para a odontologia. Esse é o caso do aparelho Recupero, que tem ação analgésica e auxilia no tratamento de diversas doenças. Em Belém, a Labodental oferece esse equipamento com um excelente custo-benefício.

O Recupero tem ação terapêutica e combina ultrassom e laser no mesmo equipamento, o que proporciona mais qualidade de vida e bem-estar aos pacientes que sofrem de doenças crônicas como a fibromialgia, problema que causa dores agudas, e disfunção temporomandibular (DTM). Além disso, o aparelho favorece o aumento da regeneração tecidual e estimula a microcirculação no organismo.

Glayce Maria Carneiro é fisioterapeuta e destaca os diferenciais do aparelho Recupero (Arquivo pessoal)

De acordo com a fisioterapeuta Glayce Maria Carneiro, outro diferencial do aparelho é a maneira como ele é acionado.

“Possui inovador acionamento da peça de mão, através de sensores, tecnologia única no mercado para esse tipo de produto, o que garante que o transdutor e também os lasers sejam ativados apenas em contato com o tecido. Isso protege o equipamento contra possível queima por excesso de temperatura, caso ele seja esquecido ligado”, explica a profissional, que é especializada em dermatofuncional, geriatria, gerontologia e dor.

Odontologia

Para quem sofre com dores na articulação temporomandibular, recomenda-se o uso do Recupero, pois o aparelho proporciona resultados surpreendentes, como a diminuição da dor, relaxamento muscular e aumento da abertura bucal em poucas sessões, com aplicações rápidas, indolores e não-invasivas.

“As melhoras promovem maior mobilidade mandibular e redução da dor orofacial e da funcionalidade do sistema miofuncional orofacial como um todo”, acrescenta a fisioterapeuta Glayce Maria.

A seguir, confira os benefícios do Recupero:

- Acelera a reabilitação física;

- Reduz o tempo de tratamento;

- Provoca o relaxamento muscular;

- Alivia a dor;

- Atua na diminuição de edemas.

Outro ponto que merece destaque é que o aparelho pode ser usado somente de forma conjunta, unindo o ultrassom e o laser. Porém, cada função do Recupero possui efeitos específicos e, quando se trata do ultrassom, podem ocorrer os efeitos térmicos e mecânicos, que promovem os seguintes benefícios:

- Efeito térmico: provoca a modulação da dor, diminui a rigidez da articulação e possibilita o aumento da circulação sanguínea;

- Efeito mecânico: aumenta a produção das principais células envolvidas na cicatrização (fibroblastos) e os níveis intracelulares de cálcio, além de melhorar o metabolismo celular.

Já o laser realiza a aplicação de luz vermelha e infravermelha, o que proporciona resultados rápidos para os pacientes, confira:

- Laser vermelho: aumenta a atividade celular e provoca uma maior interação com melanina, hemoglobina e proteína;

- Laser infravermelho: aumenta a atividade celular, microcirculação local e permeabilidade das membranas celulares.

Esse e outros aparelhos inovadores podem ser encontrados na Labodental com ótimas condições de pagamento.