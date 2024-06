Laje Engenharia celebra bom momento para a construção civil e setor imobiliário no Pará

Dados divulgados pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon-PA) apontam que há uma valorização dos imóveis em Belém. De acordo com o levantamento, a queda nos juros deve impulsionar a procura por imóveis, permitindo que mais pessoas ingressem no mercado com suas rendas atuais. Diante desse cenário, o Grupo Liberal entrevistou Túlio Damasceno, diretor executivo do Grupo TWT / Laje Engenharia.

A seguir, confira a entrevista completa:

A Laje Engenharia é uma empresa com quase 40 anos de mercado que sempre foi muito atuante no segmento de obras públicas. O que provocou a expansão para o setor de incorporação imobiliária?

TD: A grande experiência em obras públicas nos trouxe o conhecimento necessário para construir com rapidez e eficiência operacional, habilidades essenciais para atuar nos segmentos econômico e de médio padrão. Com esse capital intelectual em mãos, foi um caminho natural partir para a incorporação imobiliária tanto em Belém quanto no interior do estado, visto que temos empreendimentos entregues também em Santarém e Abaetetuba.

A Laje entregou quase 400 unidades nos últimos 6 meses. Isso significa que o mercado imobiliário está aquecido e continua sendo um ótimo investimento para o consumidor?

TD: O mercado imobiliário é, historicamente, um dos mais sólidos investimentos que se pode fazer. Seja para morar, alugar ou até mesmo especular, poucos negócios conseguem gerar tanto valor e segurança quanto um imóvel e não há nada no radar que indique qualquer coisa diferente disso para as próximas décadas. Por isso, continuamos investindo em capital humano e estrutura para entregar as melhores soluções no nosso segmento aos clientes Laje.

Túlio Damasceno, diretor executivo do Grupo TWT/Laje Engenharia, pontua a trajetória sólida da empresa e o sucesso nos empreendimentos lançados (Divulgação/Laje Engenharia)

A construção civil é um dos principais termômetros da economia brasileira. Por isso, também é muito cobrada no que diz respeito a Governança Ambiental, Social e Corporativa, a tão falada ESG. Quais são as práticas da Laje Engenharia neste sentido?

TD: As recentes mudanças climáticas e suas respectivas consequências nos mostram que essa preocupação precisa ser permanente. Por isso, nosso setor de Engenharia Ambiental mantém ativos cinco programas: gestão de resíduos sólidos, treinamento nos canteiros sobre boas práticas de educação ambiental, gestão de recursos hídricos com tratamento de efluentes, monitoramento de fumaça de máquinas e veículos com o cartão de escala Ringelman e o quinto e último, que é o monitoramento do nível de ruído ambiental. Com isso, não só cumprimos com a legislação vigente como contribuímos para o desenvolvimento sustentável.

Mais recentemente foi feito o pré-lançamento do Condomínio Clube Parque das Águas, na Augusto Montenegro. Qual foi a estratégia da Laje por trás da escolha da região e do tipo de produto?

TD: O primeiro trabalho feito foi de pesquisa. Contratamos um instituto que é especializado no segmento e atua em todo o Brasil e, a partir do resultado, identificamos que naquela região havia um grande potencial para um empreendimento que tivesse algumas características de produtos de alto padrão, mas cujo preço fosse acessível. A partir daí nos debruçamos sobre o projeto. Foram vários meses de muito trabalho até chegarmos a solução do Condomínio Clube Parque das Águas, que já mostrou a que veio no pré-lançamento que fizemos para corretores e imobiliárias em uma sala de cinema completamente lotada. Neste sábado, dia 15, acontecerá a inauguração da nossa loja e a abertura oficial das vendas do Parque que, ao que tudo indica, promete superar e muito as expectativas.

Além do Condomínio Clube Parque das Águas, existem outros empreendimentos da Laje em comercialização no momento? Quais e onde?

TD: Sim, temos a segunda fase do Condomínio Boulevard Tapajós, em Santarém, onde estamos comercializando as 4 últimas torres, de um total de 9. Também temos as últimas unidade do Condomínio Parque Independência, em Belém, e um condomínio de lotes em Abaetetuba, o Pérola do Tocantins.

Considerando o bom momento da economia com taxas de juros em queda, inflação controlada e menores índices de desemprego, quais são os planos para 2025?

TD: Realmente o cenário é bastante favorável para 2025. Por isso, nossa expectativa é para mais lançamentos. Temos previsão para um produto no segmento de alto padrão no bairro do Marco, próximo ao Bosque, e um novo empreendimento em Santarém.