Laboratório Amaral Costa tem exames importantes na hora de aumentar a família

A decisão de ter um filho é uma das mais importantes que um casal pode tomar. Para garantir a saúde de toda a família, é essencial se preparar adequadamente. Os exames sanguíneos ajudam a investigar a dosagem hormonal e determinar se há algum desequilíbrio que possa afetar a fertilidade. O nível regular dessas substâncias é crucial para o funcionamento do sistema reprodutor, e por isso, o laboratório Amaral Costa investiu em tecnologia para análises deste tipo.

Tanto o sistema reprodutor feminino quanto o masculino podem apresentar problemas de fertilidade. Portanto, é importante que o casal procure assistência médica e faça os exames necessários regularmente. O Amaral Costa (@labamaralcosta) possibilita que os futuros pais e mães realizem a análise em unidades modernas, com atendimento humanizado em todas as regiões do Pará.

No organismo masculino, a testosterona é o principal hormônio responsável pela libido e pelas funções reprodutivas. A produção e regulação de espermatozoides são influenciadas pela prolactina, pelo hormônio folículo-estimulante (FSH) e pelo hormônio luteinizante (LH). A dosagem hormonal avalia os níveis de todas essas substâncias.

Para as mulheres, os exames hormonais podem incluir a dosagem de hormônios como FSH, LH, TSH e testosterona, entre outros, para identificar problemas de ovulação, tireoide e outras questões hormonais. Esses exames são seguros e não invasivos, e podem ser realizados facilmente e rapidamente em laboratórios especializados, como o Laboratório Amaral Costa, que possui unidades em 15 cidades nos estados do Pará e Amapá.

É importante realizar exames laboratoriais regularmente e em laboratórios confiáveis. Os exames laboratoriais possuem outras vantagens, como diagnóstico preciso, prevenção, monitoramento de tratamentos e variedade de exames.

Diagnóstico preciso: os resultados dos exames laboratoriais são bastante precisos e podem ajudar os médicos a identificar doenças e condições de saúde com maior exatidão.

Prevenção: alguns exames laboratoriais são capazes de detectar doenças em estágio inicial, o que aumenta as chances de cura e diminui a necessidade de tratamentos mais invasivos e complexos.

Monitoramento de tratamentos: exames laboratoriais também são importantes para acompanhar a eficácia de tratamentos e ajustar doses de medicamentos, por exemplo.

Variedade de exames: existem diversos tipos de exames laboratoriais disponíveis, que podem avaliar diferentes aspectos da saúde, como exames de sangue, urina, fezes, entre outros.