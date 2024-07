Labodental: tudo o que você precisa saber sobre implantes e próteses dentárias

Ter um sorriso bonito e saudável é essencial para manter uma boa autoestima, o que consequentemente ajuda no equilíbrio emocional e na qualidade de vida. Sendo assim, cada vez mais as pessoas investem nos cuidados com os dentes, como os implantes e próteses, considerados ferramentas revolucionárias na odontologia. Em Belém, a Labodental é referência para aquisição dos materiais utilizados nesses procedimentos.

De acordo com Otávio Mirapalhete Nunes, cirurgião-dentista, ⁠os implantes são os pilares, como “parafusos” nos termos populares, que substituem as raízes dos dentes, para que seja possível reabilitar a coroa posteriormente, ou seja, é um tipo de prótese.

“Porém, outro tipo de prótese, a mais conhecida, é a prótese sobre implantes, onde a pessoa abandona aquelas próteses removíveis, antigamente conhecidas como chapa ou com ganchos, e coloca implantes como base para uma prótese fixa, ou seja, aparafusada sobre esses implantes. Diferente das próteses tradicionais, as sobre implantes não têm o céu da boca preenchido, por exemplo, evitando náuseas”, explica o especialista.

Passo a passo

É válido destacar que para fazer esse tipo de procedimento é necessário primeiro passar por uma avaliação com uma especialista para que o profissional entenda as expectativas e a história de vida do paciente. Depois desse processo, o cirurgião-dentista solicita os exames necessários e monta o planejamento.

“Assim, apenas de forma 100% segura, realizamos a colocação dos implantes. Temos um bloco cirúrgico a nível hospitalar na clínica, com todos os cuidados e inclusive sedação para o paciente. Depois passamos as recomendações pós-cirúrgicas e, respeitando cada etapa, devolvemos a autoestima, segurança e sonho de várias pessoas”, ressalta Otávio Mirapalhete, que também é diretor de uma clínica de implantes em Belém.

Otávio Mirapalhete Nunes, cirurgião-dentista, destaca que é extremamente importante passar por uma avaliação com um dentista capacitado antes de colocar implantes ou próteses (Foto: Roberto Binsfeld)

Outro ponto importante é que detectar qual tipo de implante é mais recomendado para o paciente depende muito da avaliação, por isso a primeira consulta é essencial. Além disso, não há contraindicação para a colocação de implantes.

“Como planejamos todo caso, nós fazemos implantes em diabéticos, hipertensos, cardíacos, entre outras condições. O importante é sempre ter o planejamento e o controle sobre as condições para maior conforto, controle e previsibilidade. Outras condições necessitam ser avaliadas”, pontua o especialista.

Há, de modo geral, uma série de tipos de implantes. Os principais são:

- Implante unitário: é utilizado para reabilitar áreas com poucas perdas dentárias. Geralmente, colocado no local da perda de um dente;

- Implante com prótese protocolo: é um modelo de implante dentário fixo, indicado para quem perdeu todos os dentes em uma mesma arcada;

- Implante com prótese overdenture: é um tratamento de implantes dentários que substitui todos os dentes do paciente.

