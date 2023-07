Labodental explica quando é a hora fazer a manutenção do material odontológico

Essenciais para um bom tratamento dentário, os materiais do consultório odontológico precisam de uma atenção especial e cuidados constantes, pois garantem a qualidade dos procedimentos, segurança e o bem-estar dos pacientes. Sendo assim, é importante sempre realizar a manutenção ou até mesmo trocar esse tipo de material. Referência na distribuição de produtos odontológicos, a Labodental oferece todos os equipamentos necessários para o segmento da odontologia.

O primeiro passo para saber se está na hora de trocar ou realizar a manutenção do equipamento é observar se tudo está funcionando corretamente. Caso seja percebido algo diferente, como falhas e ruídos, é necessário dar uma atenção especial para o aparelho.

De acordo com o dentista Lauro Alves da Silva, especialista em ortodontia, os materiais instrumentais como peças de mão e fotopolimerizadores possuem uma boa vida útil e geralmente precisam apenas de manutenções periodicamente. O especialista também destaca que é imprescindível ficar atento à validade dos materiais.

“Também é importante saber o método de armazenamento e manejo desse material”, acrescenta Lauro Alves.

A seguir, confira os tipos de manutenção para os materiais odontológicos:

1. Manutenção preventiva: como o próprio nome já diz, trata-se de evitar a degradação ou falha do item. Esse tipo de manutenção deve ocorrer em períodos específicos, que geralmente são determinados pelo fabricante do produto. Nesse caso, o próprio dentista pode realizar a manutenção;

2. Manutenção programada: consiste nos ajustes realizados após uma falha ou pane, e que tem o objetivo de voltar às funções normais do aparelho. Esse tipo de manutenção ocorre quando já houve alguma falha no equipamento, porém ainda há tempo de programar a ida à assistência;

3. Manutenção emergencial: é quando o equipamento falha completamente, sendo necessário levá-lo para a assistência o mais rápido possível.

Portanto, realizar a manutenção de equipamentos periodicamente é uma maneira eficaz de melhorar o desempenho dos equipamentos, reduzindo as falhas devido ao excesso de utilização e diminuindo as chances de perder completamente o aparelho.

O dentista Lauro Alves pontua que quando os devidos cuidados com os materiais não são realizados, há consequências para os pacientes. “O procedimento não é entregue com alto nível, com isso o índice de intercorrências aumenta bastante”, finaliza.

Ao longo dos anos, a Labodental se consolidou na venda de produtos odontológicos em Belém. Com mais de 30 anos de experiência e atuando com profissionais qualificados para o desempenho, a empresa oferece produtos de alto padrão e inovadores, visando sempre atender todas as necessidades dos consumidores. Para saber mais, clique aqui.