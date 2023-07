Labodental destaca quais são as melhores opções de produtos para a odontopediatria

A odontopediatria desempenha um papel fundamental na saúde bucal das crianças, não se limitando apenas a ser uma especialidade com profissionais aptos a lidar com os pequenos. O objetivo principal dessa especialidade é contribuir para o desenvolvimento adequado da dentição infantil, assegurando que a criança torne-se um adulto com uma boa saúde bucal. Em Belém, a Labodental dispõe de itens e equipamentos odontológicos inovadores voltados para a odontopediatria.

De acordo com a odontopediatra Joyce Raquel Sobrinho Gomes, os cuidados devem começar desde a gestação, uma vez que o aparecimento de cáries e inflamações gengivais é bastante comum em mulheres grávidas, podendo levar a complicações obstétricas como parto prematuro e nascimento de bebês com baixo peso.

Joyce Raquel Sobrinho Gomes é odontopediatra em Belém. Ela comenta sobre a importância da especialidade para a saúde das crianças. (Arquivo pessoal)

“O odontopediatra tem um papel crucial em orientar as mães sobre hábitos saudáveis durante a gestação, incluindo novas rotinas de higiene e cuidados com a alimentação, para garantir que as crianças nasçam com dentes fortes e saudáveis”, destaca a especialista.

Benefícios

Cuidar dos dentes desde os primeiros anos de vida proporciona inúmeras vantagens para a saúde bucal dos meninos e meninas. Quando uma criança é acompanhada por um odontopediatra desde cedo e seus cuidadores seguem corretamente as orientações sobre alimentação e higienização oral, além da realização de consultas preventivas de rotina no tempo adequado, a possibilidade de desenvolver doenças como cárie e gengivite é significativamente reduzida.

Para Joyce Raquel Sobrinho, a odontopediatria tem uma perspectiva diferente sobre a importância da primeira dentição, pois alguns pais podem pensar que os dentes de leite não são relevantes, já que serão substituídos.

“No entanto, estimular a criança desde cedo a realizar uma higiene oral correta terá reflexos positivos na saúde bucal dela ao longo da vida adulta”, acrescenta a dentista.

Procedimentos

Os odontopediatras realizam uma variedade de procedimentos no consultório, sendo os mais frequentes:

- Limpeza dos dentes: remoção da placa bacteriana e tártaro para evitar o acúmulo de bactérias nos dentes;

- Fluorterapia: aplicação de flúor para fortalecer o esmalte dentário e prevenir cáries;

- Tratamento e prevenção de cáries: restauração de dentes cariados e orientação para evitar novas cáries;

- Laserterapia: uso do laser em procedimentos como tratamento de aftas, lesões bucais e outras condições específicas;

- Tratamentos endodônticos: é o tratamento de canal em dentes de leite que foram afetados por cáries profundas ou infecções;

- Frenectomia: remoção de freios labiais ou linguais que podem causar problemas de fala ou de posicionamento dos dentes;

- Ulectomia: remoção de lesões ou pequenos tumores na cavidade oral.

Produtos

Atualmente, existem excelentes produtos que podem ser utilizados em benefício dos pacientes infantis. Os mais recomendados para tratamentos odontológicos em crianças são:

- Flúor em forma de verniz: utilizado na fluorterapia para prevenir o aparecimento de sinais clínicos de lesões de cárie;

- Carismáticos: produtos com o poder de paralisar a lesão cariosa em dentina e diminuir a sensibilidade dentinária;

- Selantes fluoretados: utilizados para proteger os dentes posteriores das crianças contra cáries, preenchendo fissuras e sulcos profundos;

- Fio dental com haste: mais prático para as crianças, pois elas podem usá-lo com facilidade, dependendo da idade.

É importante ressaltar que o odontopediatra, com base no diagnóstico específico de cada paciente, escolherá os produtos e técnicas mais adequados para atender todas as necessidades individuais da criança.