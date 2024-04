Labodental apresenta Laser Duo como diferencial na laserterapia

Referência no mercado paraense, a Labodental apresenta aos consumidores do mercado local, o Laser Duo. A ferramenta tecnológica tem se destacado pela sua eficácia e praticidade, destacada por profissionais de saúde em todo o Brasil.

A Dra. Andréa Lago, Cirurgiã-Dentista e professora em Laserterapia, explica que o Laser Duo é um laser de baixa potência com dois comprimentos de onda, o vermelho e o infravermelho. Essa versatilidade permite uma abordagem terapêutica mais abrangente, atingindo desde regiões superficiais até tecidos mais profundos.

“Nós carregamos o Laser Duo e levamos ele para os lugares onde a gente vai poder exercer o trabalho. Ele tem dois comprimentos de onda, o vermelho é usado quando precisamos atingir de forma mais efetiva as regiões superficiais ,já o infravermelho é voltado para as áreas consideradas mais profundas. A versatilidade em atingir diferentes níveis de tecido, torna o equipamento uma ferramenta versátil e eficaz” - Dra. Andréa Lago.

A laserterapia tem se tornado uma ferramenta indispensável em diversas áreas da saúde, especialmente na odontologia e fonoaudiologia. Sua utilização associada a diferentes procedimentos têm proporcionado maior conforto durante os tratamentos. “A gente consegue melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes proporcionando conforto com a laserterapia, realizada com segurança e com conhecimento”, afirma Lago.

Versatilidade do Laser Duo permite abordagem terapêutica mais abrangente, atingindo regiões superficiais e tecidos profundos (Imagem: divulgação Labor Dental)

O Laser Duo atua de forma eficaz nos processos inflamatórios, acelerando a cicatrização e reparo tecidual. Outro ponto crucial é a capacidade de redução antimicrobiana, abrindo novos horizontes no combate a infecções.

Benefícios da Utilização do Laser Duo:

Reparação tecidual (bioestimulação)

Analgesia e desinflamação

Aceleração da cicatrização pós cirúrgica e ferimentos

Diminuição do edema, hematoma e escaras

Redução antimicrobiana