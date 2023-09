Labodental dá dicas para escolher a melhor cadeira odontológica

Cirurgiões-dentistas interessados em abrir um novo negócio ou renovar o existente não podem deixar de avaliar com cuidado as opções de cadeiras odontológicas. Mais do que uma estrutura para acomodar o cliente, elas funcionam como verdadeiros consultórios pois possuem diversas tecnologias para a realização de procedimentos orais.

A Labodental, referência no mercado na oferta dos melhores produtos para o segmento, orienta sobre os itens a serem observados antes da aquisição do equipamento, que devem garantir conforto tanto para o profissional quanto para o paciente.

As cadeiras contam com refletores para promover a iluminação durante o procedimento. Para que a luz seja confortável e eficiente, a preferência é a do tipo LED, que também consome menos energia elétrica. É importante também observar os recursos disponíveis para operação em pedais, como os movimentos de elevação e inclinação sincronizados, por exemplo.

O cirurgião-dentista José Luiz dos Santos, destaca as vantagens do produto escolhido para o seu consultório. “Levei em conta a durabilidade, confiabilidade e segurança da marca, além do suporte técnico de fácil acesso. Confesso que dificilmente tenho problemas com a minha cadeira. A ergonomia é importante tanto para o paciente quando se deita, quanto para o profissional, com os mochos que favorecem a postura e evitam dores nas lombares”, pontua.

Além disso, a escolha do equipamento é um valor agregado na oferta do serviço odontológico. “Com certeza o paciente elogia. É um ponto que fideliza, além da competência do profissional. Sei que os pacientes estão confortáveis quando alguns chegam até a cochilar durante a cirurgia”, acrescenta José Luiz.

As cadeiras são dotadas de equipos contendo mangueiras, seringa e terminais adequados para os procedimentos como sugadores e sprays. A unidade de água geralmente é composta por uma cuba para o enxague oral e filtro de detritos, além de outras inovações para facilitar o trabalho do cirurgião-dentista e assistente.

