KTO app: como fazer o download e instalar plataforma de apostas

Atualmente, os apostadores não poderão baixar um KTO app para o Android e iOS. No entanto, o site móvel garante que as apostas poderão ser feitas pelo celular sem qualquer problema. Confira um pouco mais sobre estes e outros detalhes.

Como mencionado, o KTO app ainda não está disponível para os apostadores. Infelizmente, o apostador estará limitado a acessar o site oficial sempre que quiser fazer palpites, seja pelo celular ou pelo computador. A boa notícia é que essa casa de apostas está atenta aos pedidos dos seus usuários, especialmente nas redes sociais. Portanto, é possível que daqui a alguns meses ela lance o seu próprio aplicativo para saciar a vontade dos apostadores.

Enquanto isso, o site móvel funciona como uma forma secundária de fazer as suas apostas. Com um layout organizado tanto para os navegadores do Android quanto do iOS, o KTO traz todas as funcionalidades para as telas menores.

Como baixar o app KTO

Pode parecer fácil para os mais experientes, mas muitos apostadores iniciantes possuem certas dificuldades para fazer o download de aplicativos de site de apostas. Afinal, a Google Play Store não permite que eles sejam baixados através dela e a App Store exige que os aplicativos cumpram determinados requisitos. Pensando nisso, trouxemos aqui dois guias importantes para garantir que os iniciantes consigam baixar o KTO app assim que ele estiver disponível.

Como baixar o aplicativo KTO para Android

Assim que o KTO app estiver disponível, a probabilidade é que o download deverá ser feito pelo site oficial. Mas, basta seguir os passos a seguir:

1- Clicar em "fazer download do app";

2- Abrir o .apk baixado;

3- Se não tiver autorizado a instalação de aplicativos pelo navegador, terá que ir até as configurações do seu aparelho e mudar as permissões fornecidas (seu próprio aparelho o guiará para essa parte);

4- Assim que o .apk abrir, autorizar a instalação;

5- Aguardar até que o app seja instalado;

6- Abrir o aplicativo e entrar na sua conta normalmente.

Layout e interface da KTO são adaptados para telas pequenas, permitindo que os palpites sejam feitos de qualquer lugar (Divulgação/ North Star Network)

Como baixar o KTO no iOS

O KTO app para iOS pode ficar disponível na App Store, se a empresa cumprir com os requisitos rígidos da Apple. Se isso acontecer, bastará ir até a loja de aplicativo, digitar o nome da casa e clicar para autorizar o download. Mas, por enquanto, as expectativas são de que terá que usar o atalho do site para garantir o acesso rápido, sem um aplicativo específico. E, se não sabe criar um atalho, tudo bem. Aqui está o guia para auxiliar:

1- Abra o site do KTO;

2- Na página desejada, clique em "compartilhar";

3- Escolha "adicionar à página inicial";

4- Confirme o nome do atalho e salve;

5- O atalho será criado e, sempre que quiser entrar diretamente no site do KTO, basta clicar nele.

KTO App de apostas de futebol

A casa de apostas permite apostar em tempo real e acompanhar as diferentes cotações de futebol nos mercados variados que oferece. Pelo site móvel da empresa, o apostador tem como encontrar as transmissões de imagem ao vivo e painel de console interativo para partidas que estão acontecendo naquele momento.

Há, ainda, promoções voltadas às grandes competições, como o Brasileirão, a Copa Libertadores e Sul-América. Todas elas podem ser ativadas pelo celular, sem que haja a necessidade de um aplicativo específico para esse esporte.

Aplicativo KTO para cassino

O site móvel do KTO também supre a necessidade de um aplicativo específico para o cassino. Com a interface mais fácil de compreender pelo celular, especialmente para os jogos de cassino, o apostador consegue encontrar boas opções para apostar. As categorias de jogos são bem separadas, com seções de jogos exclusivos, ofertas promocionais e até mesmo com base na temática.

Melhores recursos do KTO App

Embora não seja possível baixar o aplicativo da KTO por enquanto, o site móvel oferece tudo o que o apostador precisa. Os recursos mobile são praticamente iguais aos do computador, como:

Design

O site tem um layout e interface adaptados para telas pequenas. É possível encontrar mercados de esportes e jogos de cassino carregam rapidamente, além de haver uma barra de pesquisa que facilita a vida do apostador. Assim, é possível ativar o bônus de cassino e depois procurar pelos jogos válidos para a conversão dele e fazer os palpites pelo celular.

Métodos de Pagamento

Pelo site móvel do KTO, o apostador pode escolher qual das formas de pagamento prefere usar. Basta clicar no botão "depósito" ou no símbolo de conta e, em seguida, "saque". Há forma de depósitos por transações por PIX, Pay4Fun e boleto. Por sua vez, o levantamento pode ser feito pela mesma forma de depósito, com exceção do boleto, a partir de R$ 30.

Bônus de boas-vindas KTO

Se quiser reivindicar o seu bônus de boas-vindas pelo site móvel ou kto app, poderá fazê-lo. Todo o processo de cadastro pode ser feito pelo celular e, como mencionado acima, o depósito também.

Essa casa de apostas oferece dois diferentes bônus de inscrição, um para o cassino e outro para esportes. Para receber o primeiro, o apostador deposita e gasta R$ 100 no cassino, sendo recompensado com R$ 50 distribuídos em 2 rodadas de Aviator e mais 50 para usar no Sweet Bonanza. No segundo, é preciso que a sua primeira aposta, de até R$ 200, em um mercado de esportes não tenha sucesso. Neste caso, o site lhe dará uma aposta grátis de mesmo valor para utilizar.

Perguntas Frequentes

Como baixar aplicativo KTO no celular?

Por enquanto, não há um app disponível. No entanto, assim que for lançado, será possível baixá-lo pelo site do KTO.

Como jogar na KTO?

Para poder apostar nessa casa, é preciso se cadastrar e fazer um depósito por meio de Pix, Pay4Fun ou boleto.

O que é o cash out nessa casa?

O cash out é o saque antecipado do seu saldo de apostas. Ele acontece antes do final da partida ou do evento. No entanto, pode fazê-lo apenas em mercados específicos.

Há um aplicativo de KTO?

Não, nem o Android e nem o iOS possuem um aplicativo disponível. O apostador pode apenas usar o site móvel para fazer as suas apostas.

KTO App: Conclusão

O site móvel da KTO garante que o apostador consiga fazer palpites a qualquer hora e em qualquer lugar. É possível pesquisar eventos, entrar em contato com o suporte, fazer depósitos e tudo mais sem ter que tocar no computador.

No entanto, o lançamento de um KTO app é essencial. Não apenas ele será mais seguro, como também mais rápido e com maiores funcionalidades, como reconhecimento facial e biometria.