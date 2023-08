Kallyd Martins: Análise multidisciplinar para o melhor resultado

Com 14 anos de atuação no mercado, o advogado Kallyd Martins, do escritório OLM Advogados, em Belém, tem acompanhado de perto as mudanças tecnológicas no campo do Direito, com o intuito de aprimorar a atuação profissional. Busca constantemente se atualizar por meio de cursos e eventos especializados e utiliza recursos tecnológicos, como softwares jurídicos e plataformas de pesquisa on-line, para otimizar o trabalho e melhorar a eficiência no atendimento dos clientes. Também explora novas ferramentas e tendências tecnológicas relevantes.

Na prática jurídica, o advogado comenta que os principais desafios éticos e jurídicos diante da tecnologia, incluindo a inteligência artificial, são a garantia da privacidade e proteção de dados dos clientes, a segurança das informações transmitidas eletronicamente e a responsabilidade no uso de algoritmos e sistemas automatizados.

“É fundamental assegurar a conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis, como a proteção de dados e o código de ética profissional. Por outro lado, os principais benefícios são a automação de tarefas repetitivas, a análise eficiente de grandes volumes de dados jurídicos, a melhoria da precisão nas pesquisas e a agilidade no acesso à informação. Isso contribui para uma atuação mais eficiente e eficaz na resolução de casos, permitindo um melhor atendimento aos clientes”, argumenta.

Para o advogado, as áreas de atuação emergentes no Direito impulsionadas pela transformação digital incluem a proteção de dados, o Direito Digital, a consultoria em tecnologia e inovação jurídica, a resolução de conflitos online e a análise econômica do Direito.

“Visualizo minha atuação de destaque nesses novos campos ao combinar minha experiência em Direito Tributário, Empresarial e Trabalhista com o conhecimento sobre as implicações jurídicas e econômicas da transformação digital. A análise econômica do Direito permite uma compreensão aprofundada dos aspectos econômicos envolvidos nas questões jurídicas, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e na maximização dos resultados para meus clientes. Pretendo proporcionar soluções jurídicas inovadoras baseadas em uma abordagem multidisciplinar que integre o conhecimento do Direito e da economia, ajudando meus clientes a enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades proporcionadas pela transformação digital”, detalha.

Formação

Kallyd Martins possui MBA em Direito do Trabalho e é mestre em Direito, Justiça e Desenvolvimento pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). A atuação é marcada por uma sólida experiência e conhecimento na área empresarial, aliados à especialização em Direito do Trabalho.

“Ao longo da minha carreira, adquiri experiência prática e teórica em diversas áreas, como Direito Tributário, Empresarial e Trabalhista. Essa experiência multidisciplinar me permite analisar os desafios e oportunidades sob diferentes perspectivas, oferecendo soluções jurídicas inovadoras e estratégicas. A análise econômica do Direito é uma ferramenta que utilizo para auxiliar meus clientes na tomada de decisões em busca de resultados eficientes”, finaliza.

Escritório Oliveira Lobato Martins Advogados OLM Advogados

Endereço: Av. Senador Lemos, 791, Edifício Sintese Plaza, 1º Andar, Umarizal, Belém

Telefones: (91) 991438927

