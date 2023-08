José Messias Gomes de Melo: Aperfeiçoamento do fazer jurídico

A modernização digital do Direito é uma consequência natural do avanço tecnológico, sendo que a velocidade com a qual ocorreu essa migração fez com que o mercado de trabalho tivesse que acompanhar a inovação. Professor e coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Fibra, José Messias Gomes de Melo afirma que estar fora desse sopro perene das tecnologias significa ficar para trás ante aqueles que se apropriam desses instrumentos para realizar as atividades de forma mais célere e aperfeiçoada.

“É necessário acompanhar continuamente e a cada momento esse novo olhar tecnológico, especialmente quanto às inovações trazidas à baila pela inteligência artificial (IA). Essa ferramenta, poderosa no campo jurídico e educacional, deve ser usada para complementar e ajudar os profissionais a realizarem suas atividades com mais eficiência”, declara.

Na área educacional há 36 anos e no âmbito do Direito há 13 anos, o professor explica que é quase impossível o profissional viver sem o apoio tecnológico, sob pena de ficar ultrapassado.

“É impraticável não usar os instrumentos tecnológicos no Direito. Em relação à IA, trata-se de um contexto extremamente complexo, em que pode ser utilizada de diversas maneiras por advogados, docentes e discentes, seja de forma benéfica ou maléfica. A modernização digital amplia o campo de domínio nas atividades jurídicas inerentes à advocacia, assim como na educação jurídica”, diz.

Segundo o professor, o avanço dos computadores, softwares e celulares provocou uma revolução e até a extinção de muitas profissões, dando sinais de que o afunilamento no mercado de trabalho se agravará. Em busca desse olhar detalhado das necessidades na formação do futuro bacharel em Direito, a Fibra impulsionou a implantação de uma nova matriz no curso.

“Todas as áreas do Direito são primorosas, depende do profissional. Mesmo as de atuação tradicional podem se destacar com o uso das ferramentas das novas tecnologias digitais. O que importa é utilizá-las para conseguir melhores resultados e serviços”, pontua.

Gomes de Melo ainda destaca que as áreas emergentes são flutuantes e efêmeras. No entanto, o aprimoramento deve prevalecer. “Isso não significa que a máquina substituirá o ser humano. Porém, se faz necessária uma incessante atualização e estar em sintonia com a evolução tecnológica e digital, para que cada profissional se aproprie dessas ferramentas e as utilize em suas atividades com mais eficiência e eficácia”, assegura.

Curso de Direito do Centro Universitário Fibra

Endereço: Av. Gentil Bittencourt, nº 1144, Nazaré, Belém

Telefones: (91) 3226-3110 e (91) 3226-5040

Site: fibrapara.edu.br/site/graduacao/direito