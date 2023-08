José Braz Mello Lima: Nova realidade jurídica

As transformações sociais ocasionadas pelo avanço tecnológico afetam também, de maneira determinante, o mundo do Direito. Conforme o advogado José Braz Mello Lima, conselheiro seccional e presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), esse processo passou a exigir da advocacia uma outra forma de lidar com a profissão e com as necessidades multifacetadas que a atual realidade impõe.

“O profissional do Direito precisa compreender que estas alterações são dinâmicas e irreversíveis. Conhecê-las e dominá-las passou a ser condição de existência para quem atua no mercado. Ao refletir sobre o quão profunda tem sido a mudança da rotina da advocacia nesta última década, vemos que os impactos são impressionantes. A virtualização dos processos e a intensificação da utilização dos recursos tecnológicos ganharam uma dimensão muito mais ampla e surpreendentemente veloz”, afirma.

Atuando há mais de 13 anos no mercado, Braz Mello é especialista em Direito Público, Penal e Eleitoral, além de membro jurista do Conselho de Segurança Pública do Estado do Pará (Consep/PA). O advogado aponta que as mudanças advindas da modernização podem ter consequências negativas, que exigem atenção redobrada da chamada “Advocacia 5.0” - que foca no equilíbrio entre o profissional e a tecnologia para solucionar problemas sociais.

“Essa superação do que se chamou de modelo Advocacia 4.0 - que já trazia os impactos das ferramentas tecnológicas - agora obriga a cognição de que a utilização destas deve estar a serviço do ser humano e à revolução social que isto revela. Tudo com indissociável atenção à construção de um modelo de gestão horizontalizado, sustentável e radicalmente democrático”, declara.

Braz Mello assegura que novas tecnologias devem significar novas formas de solução, pautadas na busca por amenizar impactos negativos e com capacidade de oferecer respostas muito mais céleres para qualquer tipo de demanda. Essa é a filosofia que é implementada na atuação da equipe do escritório S.S.M. Advocacia, no qual ele é sócio.

“Em razão da vasta atuação que temos, seja no âmbito do Direito Público ou Privado, buscamos nos adaptar com todos os recursos científicos, intelectuais e tecnológicos para atender a esse novo perfil de clientela, com novas e dinâmicas necessidades. Isso exige de toda a equipe expertise e formação profissional constante. Tudo é realizado com os preceitos éticos essenciais à própria advocacia e à cidadania”, frisa.

