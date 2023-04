Jornada Sou Síndico 2023 promete movimentar o mercado condominial em Belém

O aprimoramento e networking profissional é fundamental para qualquer área de atuação, inclusive na gestão de condomínios. Um profissional qualificado e bem relacionado consegue cumprir melhor as suas funções e promover uma boa gestão; pensando nisso, a Porter Group traz a Belém a 2ª edição da Jornada Sou Síndico, um evento gratuito, que ocorrerá na primeira quinta-feira do mês de maio (04/05).

O Jornada Sou Síndico é o maior evento itinerante de síndicos do país, que visita neste ano 30 cidades, com a expectativa de receber mais de 4 mil profissionais da área condominial. A programação foi criada para trazer ao mercado de condomínios um momento único para os profissionais que desejam estar mais conectados com a tecnologia, usando plataformas para conquistar alta performance na gestão condominial e aprender mais sobre o cuidado com pessoas e encantamento de moradores.

Odirley Rocha é mediador do evento e diretor de relacionamento do Porter Group, e revela grandes expectativas para o evento (Arquivo pessoal)

O mediador e diretor de relacionamento do Porter Group, Odirley Rocha, conta que a equipe está trabalhando há mais de 60 dias para o evento e promete trazer muitas dicas e conteúdos de qualidade para a capital paraense.

“A expectativa para Belém é grande, vamos entregar muito conteúdo sobre o mercado condominial, faremos um painel com os principais nomes do mercado em Belém, que junto comigo tirarão as dúvidas do dia a dia dessa área. Também iremos discutir sobre as tendências para os condomínios em 2030, entregarei todas as dicas sobre o futuro do mundo condominial”, explica.

Para esta edição estão confirmados: o diretor comercial do Grupo JGS Corretores, Antonio Jorge Vidigal de Souza; a CEO do Zé Mercado, Aline Pinheiro; o CEO da Administradora de Condomínios Semog, Geraldo Galvão; o Síndico Profissional e Consultor Condominial, Arthur Júnior; o Sócio do JNPM Advogados, Max Jardim Bezerra e o diretor do Porter Group, Douglas Comann.

Durante o evento serão realizados bate-papos com mesa redonda e a palestra com a temática “Os 4 Pilares de Conexão do Síndico Inovador”, sob mediação de Odirley Rocha. “A ideia é ministrar sobre como o síndico precisa estar conectado nesses quatro pilares, e como esses fundamentos trazem para o síndico, para o morador, para o administrador de condomínio a tecnologia, a conexão, a inspiração e a informação”, finaliza.

Os interessados devem acessar o link do Porter Group para realizar a inscrição. Para mais informações clique aqui.

Serviço:

Data: 04/05

Horário: 18h

Endereço: Do It Coworking, 192 - Campina, Belém