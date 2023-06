JOAPA-2023: Cametá abre as portas para o maior evento esportivo do Pará

Cametá foi o município escolhido para sediar o XII Jogos Abertos do Pará (JOAPA-2023), na regional do Baixo Tocantins, que iniciou na noite da última quarta-feira (21), com a realização da cerimônia oficial, no Ginásio Poliesportivo São João Batista com a participação de delegações esportivas de nove municípios.

O evento faz parte de um conjunto de medidas de esporte e lazer criadas pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), cujo objetivo é o fortalecimento e a integração dos membros de cada região.

A realização dos jogos em Cametá é uma ação entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal e acontecerá até dia 25 de junho com as modalidades de futsal; futebol de areia; basquetebol; handebol; voleibol e tênis de mesa, nas categorias masculinas e femininas.

Participaram da cerimônia o Prefeito Victor Cassiano; José Francisco, representante da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (SEEL); deputado estadual Fábio Filgueira; Ricardo Oliveira, vice-presidente da Liga Estadual de Futebol; Roberto Oliveira, prefeito do município de Igarapé Miri; secretários municipais, vereadores e demais autoridades esportivas.

Em seu pronunciamento, o prefeito Victor Cassiano, deu as boas-vindas às autoridades e delegações participantes e manifestou a satisfação em realizar o evento em Cametá.

“Este evento tem um significado importante para nosso município. Sempre fomos conhecidos por nossa cultura, mas agora é com grande satisfação que recebemos em nossa cidade os atletas e as delegações de todas as cidades da nossa região e vamos trabalhar para fazer um espetáculo dos jogos paraenses”, concluiu o prefeito.

Prefeito de Cametá, Victor Cassiano, destacou a importância desse evento para o município (Divulgação/Prefeitura de Cametá)

O deputado estadual, Fábio Filgueira, parabenizou o prefeito pela organização e ressaltou a importância do esporte para mudar a vida das pessoas. “Acreditamos no esporte como instrumento transformador na vida das pessoas”, afirmou o deputado.

“Este é o segundo de dez polos que vamos executar a coletiva regional dos jogos juntamente com na SEEL e, espero que todos tenham a mesma dedicação com que fomos recebidos aqui”, enfatizou Ricardo Oliveira, vice-presidente da Federação Paraense de Futebol.