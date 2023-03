Jeep Gladiator: ideal para qualquer tipo de aventura

Altamente segura, versátil e confortável, a picape Jeep Gladiator é capaz de enfrentar todos os obstáculos que aparecem nas estradas e trilhas. O veículo conta com câmbio automático de oito marchas, tração 4x4 com seletor de terrenos e excelente capacidade de carga. Essa picape é um dos destaques das concessionárias Jeep Way Belém, Ananindeua e Castanhal.

Além disso, esse carro traz recursos que as outras picapes não oferecem, como bloqueio dos diferenciais dianteiro e traseiro, além da desconexão da barra estabilizadora.

Segundo Henrique Lima Bueno, supervisor de vendas da Jeep Way, os excelentes ângulos de entrada e saída do Gladiator fazem com que as trilhas mais difíceis se tornem um parque de diversões, onde é possível desfrutar da liberdade em meio à natureza.

VEJA MAIS

“É a escolha certa para todos aqueles que têm o espírito de aventura e liberdade inquietos dentro de si. Para todos os que nasceram para explorar o mundo”, ressalta o supervisor.

Outro ponto que merece destaque é que esse veículo pode levar em sua caçamba até 1.000 litros de volume de carga. Já a capacidade de reboque ultrapassa três toneladas. Além disso, a picape conta com uma tomada elétrica de 220 volts.

A seguir, confira os principais itens da picape Jeep Gladiator:

- Câmbio automático de 8 marchas;

- Reboque: 3.138 kg;

- Caçamba: 1.000L;

- Tração 4x4 Rock Trak com relação reduzida 4:1;

- Bloqueio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok;

- Eixos Dana 44;

- Nova Câmera Frontal Off-Road;

- Barra estabilizadora dianteira com desconexão eletrônica;

- Protetores para Pedra.

Vendas

Em 2022, a Jeep vendeu em apenas três horas o volume esperado de Gladiator para todo o ano. De acordo com o grupo automotivo Stellantis, o lote inicial de 322 unidades foi todo esgotado. Para os próximos meses de 2023, é esperado um volume de vendas superior ao de 2022.

A Jeep Way oferece esse veículo com condições especiais de pagamento, como financiamento e consórcio. Para saber mais, clique aqui.