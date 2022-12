Jantar de Confraternização marca entrega do Prêmio SomosCoop|PA

Cooperativas de todas as regiões do Pará estarão reunidas em Belém no próximo dia 15 de dezembro para o jantar de confraternização da entrega do Prêmio SomosCoop|PA. A premiação reconhecerá as cooperativas vencedoras da primeira edição do evento, que ocorrerá a partir das 19h30, no Prime Hall, localizado no bairro do Reduto.

Durante a programação do jantar, o Sistema OCB/PA fará a apresentação das principais ações da entidade no ano e os avanços obtidos pelas cooperativas. Também será realizada a entrega dos troféus para as cooperativas com os melhores índices nas quatro categorias do Prêmio SomosCoop|PA. Finalizando a festa, a banda Fruta Quente irá animar os cooperativistas paraenses.

“Será um momento importante de nos reunirmos para celebrar os bons resultados obtidos ao longo do ano, não somente pelo Sistema OCB/PA, mas pelas próprias cooperativas. E neste ano, temos essa novidade tão aguardada que é o Prêmio SomosCoop estadual. Teremos a honra de premiar cooperativas que se destacaram na utilização dos nossos programas”, afirmou o superintendente do Sistema OCB/PA, Júnior Serra.

As quatro categorias do Prêmio são: Busca pelo Conhecimento, Identidade Cooperativista, Excelência em Governança e Gestão e Responsabilidade Socioambiental. O objetivo do Prêmio é reconhecer as boas práticas de identidade, governança, responsabilidade socioambiental e desenvolvimento humano, destacando cooperativas paraenses que tenham proporcionado benefícios aos seus cooperados, colaboradores e comunidade.

Em relação aos critérios avaliados, na categoria Busca pelo Conhecimento serão reconhecidas as cooperativas que solicitaram e concluíram o maior número de cursos junto ao SESCOOP/PA, em três níveis de desempenho: ouro, prata e bronze.

Na categoria Identidade Cooperativista, as avaliações levam em conta critérios em dois eixos: Práticas dos Princípios Cooperativistas e Práticas de Gestão: Nível Identidade (aplicação dos Sete Princípios, Liderança, Estratégias e Planos, Clientes, Informações e Conhecimentos, Pessoas, Processos e Resultados).

Já Categoria Excelência em Governança e Gestão avalia Práticas de Governança Cooperativista (Conselho de Admin/ Diretoria, Cooperados, Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Gestão Executiva, Comitês e Auditorias e Resultados) e Práticas de Gestão: Nível Primeiros Passos (Liderança, Estratégias e Planos, Clientes, Informações e Conhecimentos, Pessoas, Processos e Resultados).

Na Categoria Responsabilidade Socioambiental, será premiado o projeto que obteve o maior número de pessoas beneficiadas, com o maior número de cooperativas envolvidas e com o maior número de voluntários envolvidos.

Para o Presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, realizar esse evento é motivar as cooperativas paraenses a continuarem desenvolvendo e reconhecer projetos efetivos. “Reconhecer a criatividade e os resultados obtidos pelas singulares é motivá-las a continuar trilhando nesse caminho que é o cooperativismo. Quando reconhecemos e externamos o merecimento, o trabalho se torna inspiração para outras cooperativas, visando ainda mais a prosperidade e um mundo melhor para todos”, finaliza o presidente.

Para saber sobre essas e outras ações do Sistema OCB/PA, clique aqui.